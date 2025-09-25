Головна Гроші Особисті фінанси
Нові правила для роботодавців: що зміниться з 1 жовтня

Ірина Тетеріна
Нові правила з 1 жовтня 2025 року зобов’язують продавців алкоголю, тютюну та пального підвищити мінімальну середню зарплату працівників
З 1 жовтня 2025 року нові правила поширюватимуться на підприємців, які торгують алкоголем, тютюном, пальним та рідинами для електронних сигарет, встановлюючи мінімальні розміри середньої зарплати

З 1 жовтня 2025 року в Україні вступають у дію нові вимоги до середньої зарплати для підприємців, що торгують алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет та пальним. Мінімальні розміри зарплати становитимуть 12 –16 тис. грн залежно від розташування та площі торговельної точки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт Державної податкової служби України.

Нові правила передбачені змінами до Податкового кодексу та стосуються суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з підакцизними товарами. Перша норма – півтора мінімальної зарплати (12 тис. грн)– застосовується до торговельних точок за межами обласних центрів і Києва, розташованих на відстані понад 50 км та площею до 500 кв. м. Друга норма – дві мінімальні зарплати (16 тис. грн) –стосується точок, що не відповідають цим умовам.

Контролюючі органи здійснюватимуть перевірку виконання нових вимог. Якщо протягом трьох повних календарних місяців буде зафіксована невідповідність, ліцензія суб’єкта господарювання може бути припинена.

Експерти відзначають, що нововведення вигідні працівникам, але можуть призвести до підвищення цін для кінцевих споживачів, оскільки власники торговельних точок, ймовірно, перекладуть додаткові витрати на покупців.

Нагадаємо, що у 2026 році в Україні заплановано значне підвищення зарплат педагогічних працівників – на 50 % від поточного рівня. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, зростання буде поетапним: 30 % з 1 січня та ще 20 % з 1 вересня.

У липні 2025 року середня зарплата вчителів становила 16 тис. грн. Наразі педагогам надаються надбавки в розмірі 2 тис. грн, однак з наступного року оклади зростуть значно.

Підвищення зарплат стане частиною проєкту державного бюджету на 2026 рік, який уже передано на розгляд Верховної Ради. Головними пріоритетами бюджету залишаються безпека та оборона. Загальні видатки плануються на рівні 4,8 трлн грн, доходи – 2,826 трлн грн, а дефіцит прогнозується на рівні до 18,4 % ВВП. Потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2,079 трлн грн.

Експерти відзначають, що зростання зарплат у сфері освіти є важливим кроком для підтримки педагогів та стимулювання розвитку галузі, водночас уряду доведеться враховувати баланс між соціальними видатками та фінансовою стабільністю країни.

