Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень

Лариса Голуб
glavcom.ua
Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень
Міністерство фінансів оприлюднило дані за березень 2026 року
Мінфін оприлюднив дані про найбільші зарплати в держорганах

Міністерство фінансів України оновило інтерактивний «дашборд», який демонструє чисельність працівників державних органів та рівень їхніх заробітних плат. Згідно зі звітом, за рік апарат держслужбовців скоротився на понад 2 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Чисельність штату: де працює найбільше держслужбовців

Станом на березень 2026 року заробітну плату з бюджету отримали 165,4 тис. осіб. Це на 2,2 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Розподіл за категоріями виглядає так:

  • 108 тис. осіб – центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) усіх рівнів;
  • 34,2 тис. осіб – органи судової влади;
  • 23,2 тис. осіб – місцеві державні адміністрації.

Скільки платять: середні показники березня

Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від рівня органу та регіону. У березні середні цифри (з урахуванням усіх надбавок та компенсацій) були наступними:

  • 58,64 тис. грн – середній рівень в апаратах центральних органів виконавчої влади;
  • 35,8 тис. грн – середній рівень для працівників обласного рівня.

У Мінфіні зауважують, що ці суми включають не лише «чистий» оклад, а й одноразові виплати: матеріальну допомогу, компенсації за невикористані відпустки та вихідну допомогу при звільненні.

«Главком» писав, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року зросла до 30 356 грн, що на 7,2% більше, ніж у лютому. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у столиці – 49 381 грн, а також у Київській області – 29 997 грн. На протилежному полюсі – Кіровоградська область із середньою зарплатою 21 375 грн та Чернівецька область – 21 453 грн.

Нагадаємо, у лютому 2026 року середня зарплата в Україні становила 28 321 грн – тоді показник зріс на 1,2% порівняно зі січнем. Березневий стрибок на 7,2% є значно більш відчутним і виводить середню зарплату вперше за 30-тисячну позначку.

Податкова служба заявила про масову розсилку фейкових повідомлень
Україна веде переговори з ЄС щодо CBAM для металургії: є ризики втрати ринку – Politico
Українці почали нести до банків більше готівки. Нацбанк назвав причину
Борги на балансуючому ринку можуть сягнути 50 млрд грн – голова Асоціації сонячної енергетики
Бізнес, який купував українські крани й автобуси, отримає компенсацію
