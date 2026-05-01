Скільки заробляють чиновники? Мінфін назвав зарплати держслужбовців за березень

Мінфін оприлюднив дані про найбільші зарплати в держорганах

Міністерство фінансів України оновило інтерактивний «дашборд», який демонструє чисельність працівників державних органів та рівень їхніх заробітних плат. Згідно зі звітом, за рік апарат держслужбовців скоротився на понад 2 тис. осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Чисельність штату: де працює найбільше держслужбовців

Станом на березень 2026 року заробітну плату з бюджету отримали 165,4 тис. осіб. Це на 2,2 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Розподіл за категоріями виглядає так:

108 тис. осіб – центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) усіх рівнів;

34,2 тис. осіб – органи судової влади;

23,2 тис. осіб – місцеві державні адміністрації.

Скільки платять: середні показники березня

Рівень оплати праці суттєво різниться залежно від рівня органу та регіону. У березні середні цифри (з урахуванням усіх надбавок та компенсацій) були наступними:

58,64 тис. грн – середній рівень в апаратах центральних органів виконавчої влади;

35,8 тис. грн – середній рівень для працівників обласного рівня.

У Мінфіні зауважують, що ці суми включають не лише «чистий» оклад, а й одноразові виплати: матеріальну допомогу, компенсації за невикористані відпустки та вихідну допомогу при звільненні.

«Главком» писав, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року зросла до 30 356 грн, що на 7,2% більше, ніж у лютому. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано у столиці – 49 381 грн, а також у Київській області – 29 997 грн. На протилежному полюсі – Кіровоградська область із середньою зарплатою 21 375 грн та Чернівецька область – 21 453 грн.

Нагадаємо, у лютому 2026 року середня зарплата в Україні становила 28 321 грн – тоді показник зріс на 1,2% порівняно зі січнем. Березневий стрибок на 7,2% є значно більш відчутним і виводить середню зарплату вперше за 30-тисячну позначку.