Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року

Максим Бурич
Щокварталу Національний банк оновлює макроекономічний прогноз
Нацбанк оновив макропрогноз щодо ВВП, зарплат та інфляції

Національний банк України оприлюднив розгорнуту аналітику щодо перспектив розвитку вітчизняної економіки на найближчі роки. Регулятор деталізував свій щоквартальний макроекономічний прогноз із свіжого «Інфляційного звіту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк.

Навіть попри складний початок року, спричинений ворожими атаками на енергетику, фінансова система демонструє стійкість, а запуск багатомільярдних міжнародних програм підтримки дозволить економіці повернутися до впевненого зростання.

Коли зростатиме ВВП

Перші місяці року виявилися вкрай важкими для українського бізнесу. Масштабні повітряні удари Росії по об’єктах критичної інфраструктури, морських портах та логістичних вузлах «Укрзалізниці» збіглися у часі з сильними зимовими морозами. Як наслідок, країна зіткнулася із гострим дефіцитом електроенергії, що обмежило потужності великих промислових підприємств. Через ці чинники у I кварталі реальний ВВП України скоротився на 0,5% (за даними Держстату).

Проте вже навесні ситуація стабілізувалася завдяки потеплінню, ремонтам та активному переходу бізнесу на альтернативне енергозабезпечення. НБУ прогнозує відновлення позитивної динаміки вже у II кварталі. Головним рушієм стане фінансова допомога від партнерів: Європейський Союз остаточно погодив масштабну програму Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд. Ці кошти дозволять уряду фінансувати оборонний сектор, проєкти відбудови та соціальні виплати. Загалом за підсумками року НБУ очікує зростання ВВП на 1,3%, а у 2027–2028 роках – пришвидшення до 3–4%.

Ринок праці

На ринку праці зафіксовано важливий переломний момент: за даними Державної прикордонної служби України, у I кварталі кількість громадян, які в’їхали в країну, офіційно перевищила кількість тих, хто виїхав. Припинення активної міграції за кордон відобразилося і на профільних сайтах із працевлаштування – кількість нових резюме останнім часом зростала швидше, ніж відкривалися нові вакансії.

Попри це, структурний брак кадрів (особливо робітничих спеціальностей) залишається відчутним. Щоб утримати фахівців, приватний сектор змушений підвищувати оклади. Зросли виплати і в бюджетній сфері – через перегляд мінімальної зарплати та підвищення окладів окремим категоріям, зокрема освітянам. За розрахунками Нацбанку, у поточному році середня реальна зарплата (вже з вирахуванням інфляційних процесів) зросте майже на 12%, а в наступні роки стабільно збільшуватиметься на 6–7% щорічно.

Цінові коливання: прогноз інфляції до 2028 року

Зниження інфляції, яке тривало з літа минулого року, на початку нового року зупинилося. Головними чинниками тиску на ціни стали наслідки зимових ударів по енергетиці України, весняне загострення військового конфлікту на Близькому Сході, що спровокувало подорожчання нафти та газу на світових ринках та попереднє послаблення курсу гривні та зростання витрат компаній на оплату праці.

У квітні річна інфляція становила 8,6%. НБУ прогнозує, що через дорогі енергоносії до кінця року інфляція пришвидшиться до 9,4%, але цей процес буде контрольованим. Надалі ціни підуть на спад. Стабілізація ситуації на Близькому Сході, збільшення врожаїв та жорстка монетарна політика НБУ (зокрема згладжування курсових коливань на валютному ринку) дозволять знизити інфляцію до 6,5% у 2027 році, а у 2028 році – повернути її до цільового показника у 5%.

Як зберегти гроші

Щоб захистити заощадження громадян від знецінення, НБУ утримує облікову ставку на рівні 15%. Це змушує комерційні банки пропонувати вигідні умови за гривневими вкладами. Оскільки інфляційні очікування українців на наступні 12 місяців становлять близько 11%, на ринку зараз доступні два головні інструменти, чия дохідність повністю перекриває ці ризики.

Строкові депозити в гривні

Чимало банків пропонують 15–17% річних за строковими вкладами в національній валюті. Після сплати податків чистий дохід клієнта становить близько 12–13%.

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Ставки за державними облігаціями, які сьогодні можна придбати навіть у кілька кліків через мобільні банківські застосунки, становлять від 13% до майже 17% річних. Головна перевага цього інструменту – отриманий дохід повністю звільнений від оподаткування.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес. 

Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
