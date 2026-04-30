Митниця отримає правоохоронні функції. Міністр фінансів розкрив перші деталі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Митниця отримає правоохоронні функції. Міністр фінансів розкрив перші деталі
Марченко наголосив, що правоохоронна функція має бути у митниці
фото: скриншот з відео

Марченко: Зараз ми готуємо новий Митний кодекс

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що нині готується нова редакція Митного кодексу, яка передбачатиме наділення митних органів правоохоронними функціями. Про це він зауважив на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії, передає «Главком».

«Ми послідовно відстоюємо практику, коли правоохоронна функція має бути у митниці, що відповідає європейській практиці. Зараз ми готуємо новий Митний кодекс, де будуть передбачені можливості саме для митниці розслідувати злочини, які відбуваються безпосередньо у сфері її відповідальності», – пояснив міністр.

Нагадаємо, 10 квітня 2026 року Кабінет міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня.

За словами Юлії Свириденко, від нового керівника очікують продовження реформи митної служби та формування сучасної, прозорої й ефективної системи, що працюватиме «на забезпечення фінансової стійкості держави».

До слова, Державна митна служба завершила внутрішню перевірку щодо дотримання законодавства посадовцями Львівської митниці під час митного контролю. Йдеться про ввезення з Польщі впродовж 2024 року та І кварталу 2025 року товарів широкого вжитку, зокрема, одягу, взуття та автомобільних запчастин, через пункти пропуску «Смільниця – Кросценко» та «Краківець – Корчова».

Митниця отримає правоохоронні функції. Міністр фінансів розкрив перші деталі
Митниця отримає правоохоронні функції. Міністр фінансів розкрив перші деталі
