Шмигаль розповів, хто отримуватиме щомісячну доплату до пенсії

Найбільшу доплату отримають пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше

Уряд продовжив програму щомісячних надбавок до пенсій за віком. Про це на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Глава уряду розповів, що пенсії в листопаді були профінансовані на 100%. Загалом минулого місяця пенсіонерам виплатили 57,8 млрд грн. Також будуть додаткові виплати.

«Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років – додаткові 300 грн щомісяця», – пояснив Шмигаль.

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Крім того, прем’єр-міністр повідомив про продовження спільної з ЮНІСЕФ програми підтримки для українських родин. Вона передбачає виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у восьми прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

«Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року пенсії в Україні не зміняться. Однак є категорії людей, які отримуватимуть більше соціальних виплат.

Як повідомлялося, у 2024 році зміняться правила призначення пенсій – якщо у поточному році у 60 років на заслужений відпочинок можна вийти з 30 роками стажу, то з 1 січня знадобиться на один рік більше.