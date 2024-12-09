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Міжнародні пенсії: кому необхідно пройти ідентифікацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Міжнародні пенсії: кому необхідно пройти ідентифікацію
Страховий стаж, отриманий на території іншої договірної держави, враховується лише для визначення права на пенсію
фото з відкритих джерел

Виплата міжнародних пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки

Українські пенсіонери, які проживають за кордоном, мають виконувати певні вимоги для отримання пенсійних виплат. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Зазначається, що у рамках міжнародних договорів про соціальне забезпечення Україна співпрацює з низкою країн, де діє пропорційний принцип нарахування пенсій. Це означає, що пенсії призначаються та виплачуються за страховий стаж, набутий у кожній окремій країні.

Виплата таких пенсій здійснюється щоквартально шляхом переказу на особові рахунки пенсіонерів, відкриті в банках країн проживання, або через компетентний орган договірної держави.

Пенсіонери, які отримують пенсійну виплату через компетентний орган договірної держави, проходять ідентифікацію в цих органах. А пенсіонерам, які одержують виплату на банківський рахунок та проживають в Іспанії, Словаччини, Чехії, Болгарії, Португалії та Польщі зобов’язані щороку до 31 грудня надсилати до Пенсійного фонду України офіційно засвідчений документ «Підтвердження факту, що особа є живою».

Нагадаємо, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».

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Теги: пенсіонери Португалія Литва Пенсійний фонд пенсія пенсійна система Чехія Польща

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