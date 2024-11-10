Ріанна натякає на завершення музичної кар'єри

Ріанна натякає на відставку від музики, залишаючи шанувальників у подиві

Ріанна натякнула на завершення музичної кар'єри, викликавши шок та ажіотаж серед шанувальників. Про це пише Рagesix.

Ріанна підігріла чутки про відставку, виступаючи діджеєм на заході Fenty Beauty на рідному Барбадосі.

Виступаючи перед переповненим натовпом, який був там, щоб відсвяткувати відкриття магазину Fenty, співачка сказала: «Музика – це те, що привернуло увагу, але у Бога були інші плани щодо мене».

У той час як хітмейкерка «Diamonds» раніше обіцяла випустити нові пісні в майбутньому, шанувальники співачки сприйняли її повідомлення як ознаку того, що її відставка з індустрії звукозапису може настати вже скоро.

«Я могла творити дуже щиро й непідробно, органічно й автентично для речей, які я люблю. Так що це навіть не схоже на роботу», – продовжила свою промову хітмейкерка.

Нагадаємо, що раніше Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі: за підрахунками журналу Forbes, її статки становлять 1,7 млрд доларів. Втім, більшу частину доходів їй приніс зовсім не музичний бізнес, який водночас допоміг їй завоювати всесвітню популярність.