Де в Україні проживають найбагатші пенсіонери (інфоргафіка)

Найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві

В Україні проживає понад 10 мільйонів пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві.

У ПФУ поділилися, що станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 гривні. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тисячі гривень.

Розміри пенсійних виплат:

менше ніж 3 000 гривень – 25,79%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 17,35%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 25,57%;

понад 10 000 гривень – 12,70%.

Найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Там пенсіонери в середньому отримують 7 971 гривню, згідно з даними ПФУ.

Рівненська область розташувалася на другому місці за середнім розміром пенсійних виплат (7 277 гривень). Трійку лідерів замикає Донецька область (7 159 гривень).

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У Луганській області пенсіонери в середньому отримують 6 716 гривень. У Дніпропетровській області середній розмір пенсійних виплат становить 6 435 гривень, а в Київській області – 6 084 гривень.

У ПФУ підкреслили, що найменші пенсії отримують у Тернопільській області. Середній розмір пенсійних виплат у регіоні становить 4 461 гривню.

Нагадаємо, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».

Також уже з листопада 2024 року пенсійні виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто має право на вікову надбавку. Розмір пенсії збільшиться також у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Нагадаємо, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи.

Як відомо, в березні 2025 року буде проведена наступна індексація пенсій.

До слова, найближчим часом в Україні може відбутися зміна системи розрахунку пенсій. У новій системі враховуватимуть як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, внесених громадянином.

Раніше Міністерство соціальної політики України оголосило про нову програму підтримки пенсіонерів, які проживають у зонах бойових дій або на небезпечних територіях та отримують пенсію менш як 3,25 тисячі гривень. Фінансування програми здійснюватиме Всесвітня продовольча програма ООН, а виплати триватимуть до кінця 2024 року.