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Маркування продуктів в Україні зміниться: що буде на упаковках

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Маркування продуктів в Україні зміниться: що буде на упаковках
З жовтня на упаковках продуктів має бути повна інформація про їхній склад, властивості та термін придатності
фото: з відкритих джерел

Інформація на етикетках про харчові продукти, яку отримує споживач, має бути точною, достовірною та не вводити в оману

В Україні з 1 жовтня 2026 року припинять діяти тимчасові спрощення вимог до маркування харчових продуктів і кормів, запроваджені на початку повномасштабного вторгнення Росії. Оператори ринку повинні будуть у повному обсязі дотримуватися вимог законодавства щодо маркування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 2026 року №980 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань маркування харчових продуктів і кормів».

Що зміниться для харчових продуктів

З 1 жовтня оператори ринку мають забезпечувати споживачів достовірною та повною обов'язковою інформацією відповідно до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

Зокрема, йдеться про інформацію щодо:

  • назви продукту;
  • складу;
  • алергенів;
  • кількості;
  • строку придатності;
  • умов зберігання;
  • поживної цінності;
  • іншої інформації, передбаченої законодавством.

Інформація про харчові продукти, яку отримує споживач, має бути точною, достовірною та не вводити в оману.

Щодо кормів оператори ринку також повинні забезпечувати маркування відповідно до вимог законодавства у сфері безпечності та гігієни кормів.

Які правила скасовуються

З 1 жовтня 2026 року уряд визнає такими, що втратили чинність, три постанови, які встановлювали тимчасові правила маркування під час воєнного стану.

Йдеться про: постанову Кабміну від 3 березня 2022 року №186 «Деякі питання маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану»; постанову від 9 березня 2022 року №234 «Про заходи щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів»; постанову від 19 серпня 2022 року №922, якою вносилися зміни до постанови №234.

Таким чином, із 1 жовтня оператори ринку харчових продуктів та кормів повинні будуть дотримуватися повних вимог законодавства без тимчасових воєнних винятків.

Що мають зробити виробники та імпортери

Держпродспоживслужба рекомендує операторам ринку завчасно перевірити маркування продукції, яку вони виробляють або ввозять в Україну, та привести його у відповідність до чинних вимог.

Особливу увагу потрібно звернути на:

  • відповідність інформації на упаковці фактичному складу продукції;
  • правильність зазначення інгредієнтів та алергенів;
  • інформацію про поживну цінність;
  • обов'язкову інформацію, яка має надаватися державною мовою;
  • відповідність маркування кормів вимогам законодавства.

Чи потрібно вилучати стару продукцію

Продукцію, яка була належним чином промаркована за тимчасовими правилами воєнного стану, не потрібно автоматично вилучати з обігу.

Харчові продукти, інформація на маркуванні яких зазначена відповідно до постанов №186 та №234, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання – дати «вжити до».

Корми, марковані відповідно до тимчасових правил, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального строку зберігання.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, як відрізнити сік від нектару та на що звертати увагу під час покупки. Держпродспоживслужба пояснювала, що на упаковці нектару обов’язково має бути зазначена частка фруктової або овочевої сировини.

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Теги: продукти закон Держпродспоживслужба

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