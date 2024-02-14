Нацбанк вводить в обіг пам’ятну монету «Кохання»
Тираж монети – до 50 000 штук
Сьогодні, у День закоханих, 14 лютого, Національний банк вводить у обіг пам’ятну монету «Кохання». Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Пам’ятна монета «Кохання» виготовлена з нейзильберу та має номінал п'ять гривень.
На аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.
«Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів», – пояснили в НБУ.
Водночас на реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають глибин душі.
Тираж монети – до 50 000 штук. Із 14 лютого 2024 року монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ, а поступово – і банками-дистриб’юторами.
Раніше, голова Національного банку України Андрій Пишний спільно із заступником голови Місії США в Україні Робертом Нідемом 21 грудня презентували набір пам’ятних монет «Щедрик – колядка дзвонів».
Нагадаємо, Національний банк презентував традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року – Драконом. Її присвячено Збройним силам України.
Коментарі — 0