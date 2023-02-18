Обвал цін на крупу. Яку, чому, чи надовго

Гречка в Україні подешевшала на 14% впродовж місяця

Ключові вітчизняні торгові мережі відзвітували про струмке здешевлення гречки. Про відповідний «цінопад» у «АТБ», «Ашан», «Метро» та «Varus» повідомляють українські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За їх даними, середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг, тоді як у середині лютого вона вже впала до 59,73 грн/кг. Це стосується не тільки регіонів, а й Києва.

Як відомо, гречка в Україні дешевшає шостий місяць поспіль. Влітку ціни на неї були максимальними та в деяких торгових точках перевищували 100 грн/кг.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Однак ажіотаж незабаром зменшився і з осені вартість найпопулярнішої крупи почала знижуватися до:

87,94 грн - у вересні;

80,78 грн - у жовтні;

76,99 грн - у листопаді;

73,85 грн - у грудні;

69,4 грн - у січні.

Нагадаємо, що через війну продовольчий ринок знову неспокійний. Приміром, слідом за цибулею можуть зрости ціни на картоплю. Популярний в українців овоч, імовірно, змінить вартість через низку причин. Також на загальну ціну картоплі впливають умови, за яких її минулої осені збирали на полях.