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Обвал цін на крупу. Яку, чому, чи надовго

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Обвал цін на крупу. Яку, чому, чи надовго
фото з відкритих джерел

Гречка в Україні подешевшала на 14% впродовж місяця

 

Ключові вітчизняні торгові мережі відзвітували про струмке здешевлення гречки. Про відповідний «цінопад» у «АТБ», «Ашан», «Метро» та «Varus» повідомляють українські ЗМІ.

За їх даними, середня ціна гречки у супермаркетах минулого місяця становила 69,40 грн/кг, тоді як у середині лютого вона вже впала до 59,73 грн/кг. Це стосується не тільки регіонів, а й Києва.

Як відомо, гречка в Україні дешевшає шостий місяць поспіль. Влітку ціни на неї були максимальними та в деяких торгових точках перевищували 100 грн/кг.

Однак ажіотаж незабаром зменшився і з осені вартість найпопулярнішої крупи почала знижуватися до:

  • 87,94 грн - у вересні;
  • 80,78 грн - у жовтні;
  • 76,99 грн - у листопаді;
  • 73,85 грн - у грудні;
  • 69,4 грн - у січні.
Обвал цін на крупу. Яку, чому, чи надовго фото 1

Нагадаємо, що через війну продовольчий ринок знову неспокійний. Приміром, слідом за цибулею можуть зрости ціни на картоплю. Популярний в українців овоч, імовірно, змінить вартість через низку причин. Також на загальну ціну картоплі впливають умови, за яких її минулої осені збирали на полях.

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Теги: гречка ціни

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