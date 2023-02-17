В Україні здорожчає популярний овоч

Ціни на картоплю зміняться через війну, погодні умови та аварійні відключення світла

Продовольчий ринок знову неспокійний – слідом за цибулею можуть зрости ціни на картоплю. Популярний у українців овоч, імовірно, змінить вартість через низку причин, пов'язаних із війною та регулярними обстрілами. Також на загальну ціну картоплі впливають умови, за яких її минулої осені збирали на полях. Про це повідомляє Agrotimes.

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За словами директора насіннєвої компанії HZPC Ukraine Ігора Чечітко, існує серйозне скорочення попиту на картоплю, також зменшився і сам ринок збуту. Хоча урожай минулого року і вдалося зібрати досить непоганий, на його якість вплинули погодні умови – затяжні дощі і зниження температури.

Багатьом фермерам, які займаються рослинництвом, довелося стикнутися з ризиками через війну. Зокрема, зменшилася загальна площа земель, виділених під вирощування картоплі.

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«У цілому, відмічаються тенденції до зменшення попиту на дуже ранні сорти та сорти з білим м’якушем, оскільки Херсонщина була найбільшим ринком для надранньої картоплі, а схід України формував попит на картоплю з білим м’якушем. Істотно зменшився ринок картоплі на переробку. Фабрика Pepsico не працює. Інші переробні підприємства зменшили власні потужності», – зазначив Ігор Чечітко.

Крохмальні сорти нині майже не завозять до України, а самі виробники віддають перевагу адаптивно стійким сортам, що забезпечать гарний урожай за будь-якої погоди. Крім цього варто враховувати регулярні відключення світла. Якщо мова про регулярні графіки, то вони не надто впливають на загальний стан картоплі на складах. Але якщо система вимикається на кілька діб поспіль, це теж є причиною додаткових витрат.

Усі ці фактори і можуть вплинути на подальший ріст цін на картоплю. Тим не менше фермери готуються до початку нового сезону.

Нагадаємо, що в Україні впали ціни на м'ясо та сало. До слова, Мінагрополітики повідомило, як дефіцит електроенергії вплине на ціни продуктів.