Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш

Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів

Це буде другий подібний переказ, він охоплюватиме доходи, які накопичили протягом другої половини 2024 року

ЄС надасть €2,1 млрд доходу від заморожених активів РФ на підтримку України. Єврокомісія їх отримає вже цього тижня. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Це буде вже другий подібний переказ, він охоплюватиме доходи, які накопичили протягом другої половини 2024 року. Перший транш був у липні 2024 року – тоді Україна отримала €1,5 млрд.

Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів. Кошти заморожені через санкції, які ввів ЄС у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України.

Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують з часом, використовують для підтримки України. Кошти від цього траншу спрямують через Європейський фонд миру (EPF) та механізм Ukraine Facility, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни.

Окрім того, сьогодні Україна також отримала чергову позику від ЄС у $1 млрд – її гаситимуть коштом прибутків від заморожених російських активів. Завдяки цій виплаті загальні виплати Україні досягли €5 млрд. Попередній такий транш був у березні цього року.

Нагадаємо, Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

Тим часом Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

До слова, упродовж 2022-2024 років США надали Україні понад $30 млрд прямої бюджетної підтримки. Ці кошти були використані відповідно до укладених угод.