Пенсійний фонд пояснив, хто може одночасно отримувати пенсію та соцдопомогу

Люди з інвалідністю з дитинства за певних умов можуть одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу

Особа з інвалідністю з дитинства може отримувати одночасно два види виплат – пенсію у зв’язку з втратою годувальника та державну соціальну допомогу. Про це розповідає «Главком» із посиланням на роз’яснення Пенсійного фонду України.

У ПФУ зазначають, що така можливість передбачена для осіб, які мають інвалідність з дитинства та одночасно право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Які виплати можна отримувати

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника за наявності визначених законодавством підстав.

Водночас державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства призначається відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».

Отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника не позбавляє особу права на державну соціальну допомогу у зв’язку з інвалідністю з дитинства. Тобто за наявності відповідних підстав виплати можуть нараховуватися одночасно.

Що важливо для призначення

ПФУ наголошує, що для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника необхідно мати право на таку виплату. Зокрема, враховуються статус члена сім’ї померлого та інші передбачені законодавством умови.

Якщо інвалідність була встановлена після досягнення 18 років, але фактично настала до цього віку, необхідно мати документальне підтвердження інвалідності з дитинства.

Для призначення виплат потрібно звернутися до Пенсійного фонду України та подати необхідні документи.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав, що учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію. Чоловіки можуть скористатися цим правом із 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу, жінки – з 50 років, якщо мають не менше 20 років стажу. Крім того, для УБД передбачені окремі доплати та підвищення до пенсійних виплат.