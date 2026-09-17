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Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
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Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026 року
Ринок оренди житла у Харкові змінюється під впливом безпекової ситуації
колаж: glavcom.ua

Рієлторка пояснила, чому попит на оренду в прифронтовому місті б’є рекорди

Попит на оренду квартир у Харкові цієї осені б’є рекорди. У місто продовжують їхати переселенці з окупованих територій та прифронтових населених пунктів, також житло активно шукають військові. Через це за останні пів року оренда в Харкові подорожчала майже вдвічі, а вільні квартири розбирають за лічені дні.

«Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у місті, які райони орендарі обирають в умовах постійних обстрілів і чи варто чекати здешевлення житла взимку.

Хто сьогодні шукає житло в Харкові

Про ситуацію на ринку оренди «Главкому» розповіла голова Харківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Ольховська. 

«Наразі попит на оренду квартир дуже великий, бо їдуть переселенці з окупованих територій або звідти, де вже неможливо жити. Також військові приїжджають і потребують житла, щоб помитися і десь залишити свої речі», – розповідає Ольховська.

За останні пів року вартість оренди квартир у Харкові значно збільшилась – майже вдвічі. «Квартири здаються за два дні, а то й за день. Такого попиту ще за роки повномасштабної війни не було», – додає рієлторка.

Які райони обирають, а які оминають

Безпекова ситуація в місті прямо впливає на те, яке житло і в яких районах шукають орендарі. За словами рієлторки, у Харкові є райони, які вважаються більш безпечними, та ті, яких орендарі намагаються уникати.

Водночас для людей, які переїжджають із зон активних бойових дій, безпека не завжди є головним критерієм – вони готові заселятися і в менш безпечні місця. Натомість ті, хто шукає саме безпечніший район, можуть чекати, поки там звільниться квартира.

«Більш безпечними районами вважаються Нові Будинки, частина ХТЗ, Холодна Гора, Пісочин, а також вулиці Одеська і Гагаріна. Центр обирають здебільшого військові», – розповідає Ольховська.

А от Салтівку, за словами рієлторки, багато орендарів досі оминають через її репутацію одного з найбільш небезпечних районів міста на початку повномасштабної війни. Водночас, як зазначає Ольховська, нині ситуація там змінилася: кількість влучань, за її спостереженнями, менша, ніж у деяких інших районах, зокрема Новобаварському та Слобідському.

Найчастіше під ударами опиняються промислові зони, хоча трапляються влучання і в житлові будинки.

Скільки коштує оренда

Наталія Ольховська розповіла, що однокімнатна квартира на вторинному ринку Харкова коштує в середньому 5–6 тис. грн на місяць, а в новобудовах – 10–15 тис. грн.

Двокімнатні квартири на вторинці здають за 6–10 тис. грн, у новобудовах – за 10–20 тис. грн і вище. Кінцева ціна, наголошує рієлторка, залежить насамперед від розташування та стану самої квартири.

Є попит і на трикімнатні, тому що переселенці – це в більшості родини, каже Ольховська. На вторинному ринку вони коштують 8–12 тис. грн, на первинному – понад 15 тис. грн.

Що показує статистика

Попри значне подорожчання оренди в Харкові за останній рік, житло там залишається суттєво дешевшим, ніж, наприклад, у Києві. У вересні 2026 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Харкові становить близько 9 тис. грн на місяць – це вдвічі більше, ніж рік тому. За пів року «однушки» подорожчали на 50%, а за останній місяць на 12,5%. Для порівняння, середня ціна оренди однокімнатної в Києві 18 тис. грн.

Оренда двокімнатної квартири в Харкові коштує в середньому 15 тис. грн – це більше на 130,7%, ніж у минулому році. Лише за останні шість місяців оренда подорожчала на 68,5%, а з серпня на 1,7%. Водночас, для порівняння, оренда «двушки» у Києві в середньому коштує 26 тис. грн.

Ціни на оренду квартир у Харкові у вересні 2026 року фото 1
графіка: glavcom.ua

Трикімнатні квартири у Харкові здають в середньому за 20 тис. грн на місяць, що також удвічі дорожче, ніж рік тому. За пів року ціна оренди зросла на 48,1%. А в Києві таку квартиру здають в середньому за 44,2 тис. грн на місяць.

Середні ціни оренди жила в Харкові
Середні ціни оренди жила в Харкові
графіка: ЛУН

З оголошень на сайті ЛУН випливає, що найбільш поширена ціни однокімнатної квартири 6–8 тис. грн, таких варіантів 73. Також скільки ж квартир пропонують за 8–10 тис. грн.

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатної квартири – від 6 до 8 тис. грн
Найбільш поширена ціна оренди однокімнатної квартири – від 6 до 8 тис. грн
графіка: ЛУН

Найбільше «двушок» здають за суму в діапазоні 10–15 тис. грн, таких оголошень 86. За 15–20 тис. грн знайшлося 73 варіанти.

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатної квартири – від10 до 15 тис. грн
Найбільш поширена ціна оренди однокімнатної квартири – від10 до 15 тис. грн
графіка: ЛУН

Найпоширеніша ціна оренди трикімнатної квартири – 15–20 тис. грн – це 28 оголошень. 24 пропозиції є за 10–15 тис. грн, і скільки ж за 20–25 тис. грн.

На ринку достатньо пропозицій оренди трикімнатних квартир
На ринку достатньо пропозицій оренди трикімнатних квартир
графіка: ЛУН

Чи подешевшає оренда взимку

На зимову ситуацію на ринку оренди може вплинути перебіг опалювального сезону. За словами Ольховської, якщо через складну ситуацію з опаленням частина людей вирішить виїхати з Харкова, попит на орендоване житло зменшиться.

Водночас наразі рієлторка спостерігає і зворотну тенденцію: частина харків’ян, які тимчасово жили у Києві, повертаються до міста. Якою буде ситуація взимку, за її словами, наразі спрогнозувати складно.

«Поки що ми бачимо, що деякі люди, які проживали у Києві, повертаються до Харкова. Але ми не знаємо, як саме Харків зустріне зиму і що взагалі тут коїтиметься», – підсумовує рієлторка.

Нагадаємо, «Главком» розбирався, скільки зараз коштує оренда квартир у Києві, які райони орендарі оминають через удари і чи варто чекати зростання цін найближчими місяцями.

Також стало відомо, що ринок оренди нерухомості в Луцьку демонструє суттєве зростання цін, середні показники значно зросли. 

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Теги: Харків квартира оренда

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