Українці, які втратили роботу через війну, можуть подати заявку до Реєстру збитків

glavcom.ua
Фізичні особи, які втратили оплачувану роботу через російську агресію, можуть отримати компенсацію

На порталі державних послуг «Дія» з’явився бета-тест, у якому українці можуть написати заяву до Міжнародного реєстру збитків (RD4U). Він стосується випадків втрати роботи через війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Дію».

Подати заяву до Реєстру збитків можуть фізичні особи, які втратили оплачувану роботу через російську агресію. Вони додають, що «це офіційна заява, яка стане підставою для майбутніх репарацій».

Долучитися до бета-тесту можна, якщо людина втратила роботу та була:

  • найманим працівником (за трудовим договором чи контрактом);
  • фахівцем (фахівчинею), що працював за цивільно-правовим договором;
  • самозайнятою особою.

Також подати заяву можуть ті, хто працювали за усним договором або на умовах неявно вираженої угоди.

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків (RD4U) у новій категорії А3.5 «Втрата приватного підприємництва». Вона охоплює фактичну втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток.

Під час подання можна додавати докази зупинки діяльності, інформацію про доходи, підтвердження спеціального статусу (наприклад, військового), а також фінансову звітність, доступну електронно через податкові органи. Внесену до Реєстру збитків заяву разом із доказами буде передано компенсаційній комісії для визначення розміру компенсації.

Міжнародний реєстр збитків (RD4U) – це офіційна електронна платформа міжнародного рівня, призначена для збору, упорядкування та фіксації заяв про всі категорії втрат, як матеріальних, так і нематеріальних – спричинених агресією Російської Федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він виступає початковим етапом у процесі подальшого відшкодування шкоди постраждалим громадянам, бізнесу та державі Україна. Реєстр заснований Україною, Європейським Союзом і понад 42 державами та функціонує у Гаазі.

Раніше Міжнародний реєстр збитків для України розпочав прийом заяв у новій категорії A1.2, яка стосується вимушеного переміщення українців за кордон внаслідок збройної агресії Росії.

До слова, Міжнародний реєстр збитків отримав 100 тис. заяв від фізичних осіб. Виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський наголосив, що нинішня кількість звернень є лише початком, оскільки протягом першого півріччя 2026 року планується відкриття всіх доступних категорій для подання заяв. За його словами, громадяни вже активно подають інформацію про пошкодження житлового майна, вимушене переміщення, втрату близьких та шкоду здоров’ю, включаючи випадки катувань і сексуального насильства.

Українці, які втратили роботу через війну, можуть подати заявку до Реєстру збитків
Курс валют 16 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 15 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 15 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Польща стала найбільшим імпортером українського згущеного молока
Курс валют 14 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
