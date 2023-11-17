Латвійці за день зібрали кошти на відновлення пошкодженого «черепа Путіна»

Банер із головою російського президента став одним із найбільш відомих символів підтримки України з боку жителів Латвії

У Ризі в Латвії вітром пошкодило банер із зображенням черепа Путіна, який від початку повномасштабної війни в Україні висів навпроти посольства Росії. Гроші на його реставрацію латвійці зібрали за один день. Про це повідомляє «Медуза».

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Плакат, на якому зображений череп російського президента Володимира Путіна, створив латвійський художник Крішс Салманіс. Банер вивісили на початку березня 2022 року на будівлі музею історії медицини, який розташований через дорогу від посольства РФ у Латвії. З того часу він став одним із найбільш відомих символів підтримки України зі сторони жителів Латвії.

Днями плакат з черепом Путіна пошкодило вітром. Музей історії медицини 16 листопада оголосив збір коштів на його відновлення та зміцнення. Оголошена сума збору складала 5500 євро.

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За добу небайдужі громадяни назбирали на відновлення «черепа Путіна» 5769 євро.

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році. Штучний інтелект зобразив Путіна у 2030 році, як хворого і немічного старого, з втомленим і безрадісним обличчям. На думку видання, яке опублікувало зображення, російський президент у глибокій старості має нікчемний вигляд.