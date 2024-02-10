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Дострокові пенсії за віком: хто має право на призначення

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Дострокові пенсії за віком: хто має право на призначення
Пенсійний фонд пояснив, хто має право на дострокове призначення пенсії за віком
фото з відкритих джерел

Перевірити стаж та подати заяву на призначення дострокової пенсії можна через вебпортал електронних послуг ПФУ

Певні категорії громадян мають право на дострокове призначення пенсії за віком. Про це нагадує Головне управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Відповідно до частини 1 статті 115 Закону від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» право на призначення дострокової пенсії за віком мають:

  • особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики – після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок;
  • особи з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи – після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок;
  • жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність, які виховали їх до досягнення зазначеного віку, – після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу;
  • військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, та деякі інші категорії громадян, яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
  • дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, діти, які стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, і батьки, яким надано статус сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, відповідно до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту – після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок;
  • особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності для них роботи, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;
  • особи, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я, яким на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

Перевірити свій стаж та подати заяву на призначення дострокової пенсії можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Зараз для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.

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Теги: Пенсійний фонд пенсія

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