Підвищення зарплат працівникам закладів позашкільної освіти: ухвалено закон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Підвищення зарплат працівникам закладів позашкільної освіти: ухвалено закон
фото: glavcom.ua

Закон надасть громадам додаткові інструменти для утримання сильних педагогів за наявності відповідних фінансових можливостей

Рада ухвалила закон, який дозволяє підвищувати зарплати працівникам закладів позашкільної освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на преслужбу Верховної Ради.

«Верховна Рада дозволила засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати та винагороди у розмірах, вищих за визначені Урядом. Ухвалено відповідний закон № 14323», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон надасть громадам додаткові інструменти для утримання сильних педагогів за наявності відповідних фінансових можливостей. Подібний механізм вже застосовується у сфері дошкільної освіти.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що українським вчителям піднімуть зарплату. Відповідні виплати педагоги отримуватимуть вже найближчими тижнями.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснював, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів. «Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – казав Лісовий.

Теги: зарплатня зарплата Верховна Рада

