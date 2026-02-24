Підвищення зарплат працівникам закладів позашкільної освіти: ухвалено закон

Закон надасть громадам додаткові інструменти для утримання сильних педагогів за наявності відповідних фінансових можливостей

Рада ухвалила закон, який дозволяє підвищувати зарплати працівникам закладів позашкільної освіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на преслужбу Верховної Ради.

«Верховна Рада дозволила засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати посадові оклади, доплати та винагороди у розмірах, вищих за визначені Урядом. Ухвалено відповідний закон № 14323», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон надасть громадам додаткові інструменти для утримання сильних педагогів за наявності відповідних фінансових можливостей. Подібний механізм вже застосовується у сфері дошкільної освіти.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що українським вчителям піднімуть зарплату. Відповідні виплати педагоги отримуватимуть вже найближчими тижнями.

Також міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснював, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів. «Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – казав Лісовий.