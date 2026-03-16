Курс валют 16 березня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк оновив офіційний курс валют на понеділок, 16 березня 2026 року

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на понеділок, 16 березня 2026 року. Порівняно з попереднім днем, українська гривня трохи зміцнилася щодо основних іноземних валют. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,13 грн, євро – на 50,66 грн, а польський злотий – на 11,87 грн.

Курс валют станом на 16 березня 2026 року

Валюта Банк USD

EUR

GBP

PLN

CHF

НБУ 44,1381 50,6661 58,5779 11,8747 56,0911 Ощадбанк 43,90 / 44,35 50,55 / 51,20 - - - Приватбанк 43,75 / 44,35 50,10 / 51,10 58,30 / 59,1716 11,85 / 12,40 - ПУМБ 43,90 / 44,50 50,40 / 51,10 57,80 / 59,20 11,65 / 11,95 - monobank 43,97 / 44,44 50,41 / 51,01 - - - Райффайзен 43,90 / 44,33 50,30 / 51,30 56,50 / 60,00 11,40 / 12,20 53,50 / 57,20 OTP Bank 43,90 / 44,55 50,50 / 51,50 - - 56,00 / 57,00 Укрсиббанк 43,85 / 44,45 50,30 / 51,40 57,50 / 59,90 - 55,10 / 57,10

* курс валют станом на 07:00 16 березня 2026 року

Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію.