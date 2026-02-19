Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам
За словами Свириденко, Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів
фото: Юлія Свириденко

Глава уряду наголосила, що освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах», – наголосила вона.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Воно забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ:

  • педагогічних і науково-педагогічних працівників,
  • фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також
  • інших працівників цих сфер.

Як повідомила глава уряду, Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. «Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року», – додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що українським вчителям піднімуть зарплату. Відповідні виплати педагоги отримуватимуть вже найближчими тижнями.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснював, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів. «Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – казав Лісовий.

Читайте також:

Теги: зарплата Юлія Свириденко Кабмін дотації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд легалізував спрощення прямих закупівель вживаних транспортних засобів безпосередньо військовими частинами
Уряд спростив закупівлю вживаних авто для потреб ЗСУ: що змінилося
17 лютого, 15:16
Згідно з рішенням уряду, гроші, за які буде куплено залізничні вагони, надійдуть Мінрозвитку
Уряд переспрямував понад 1,41 млрд грн на купівлю пасажирських вагонів
13 лютого, 10:15
За словами Свириденко, програма поширюється на всі типи надзвичайних ситуацій, передбачених чинним законодавством
Уряд запускає безвідсоткові позики для переселенців: як отримати
12 лютого, 06:45
Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року
Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%
31 сiчня, 20:48
Обов’язкове ліцензування акумуляторів раніше ускладнювало їх постачання
Кабмін спростив ввезення акумуляторів
31 сiчня, 13:28
За тиждень мешканцям видали понад 26 тисяч порцій
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
24 сiчня, 22:32
За словами Свириденко, деталі і дату старту програм оприлюднить Мінекономіки
Нульовий кредит на енергообладнання для бізнесу. Уряд повідомив деталі
23 сiчня, 21:11
Додаткові 20 тис. грн до зарплати отримуватимуть працівники енергетичних компаній, незалежно від форми власності, підприємств ЖКГ та «Укрзалізниці»
Надбавки енергетикам і комунальникам. Свириденко повідомила, коли надійдуть перші виплати
23 сiчня, 20:45
Премʼєрка звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування
Виробники продуктів харчування будуть зі світлом: Свириденко зробила заяву
20 сiчня, 15:55

Особисті фінанси

Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам
Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам
Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко
Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли
Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua