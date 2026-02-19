Уряд виділяє додаткові дотації на зарплати освітянам і соцпрацівникам

Глава уряду наголосила, що освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно

Кабінет міністрів ухвалив рішення спрямувати додаткові дотації місцевим бюджетам, щоб гарантувати своєчасну та повну виплату зарплат працівникам освітньої та соціальної сфер. Підвищення оплати праці стартує з 1 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах», – наголосила вона.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду. Воно забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ:

педагогічних і науково-педагогічних працівників,

фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також

інших працівників цих сфер.

Як повідомила глава уряду, Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. «Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року», – додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що українським вчителям піднімуть зарплату. Відповідні виплати педагоги отримуватимуть вже найближчими тижнями.

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий пояснював, як у 2026 році підвищуватимуть зарплати вчителів. «Ми маємо в проєкті додаткову суму в 53 млрд грн. Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат», – казав Лісовий.