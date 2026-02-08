Головна Країна Події в Україні
На Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і чотири квартири

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Іванина задекларував $120 тис. і €120 тис
фото з відкритих джерел

Колишній начальник відділу Мукачівського РТЦК Сергій Іванина перед звільненням подав декларацію

На Закарпатті колишній начальник відділу Мукачівського ТЦК Сергій Іванина подав декларацію перед звільненням, у якій вказав 240 тис. у валюті готівкою, елітні авто і чотири квартири. Як інформує «Главком», про це стало відомо з сайту НАЗК після публікації місцевого журналіста Віталія Глаголи.

Іванина задекларував $120 тис. і €120 тис.; будинок 201,45 м² у Міжгір’ї (2008); дві квартири в Ужгороді – 36,6 м² та 36,9 м² (2016); чотири земельні ділянки у курортному Міжгір’ї загальною площею 432 м²; нежитлове приміщення 59,8 м² у Міжгір’ї.

Майно дружини ексвійськкома Оксани Іванини: будинок 245,7 м² в Ужгороді (2017); квартири 66,2 м² (2013) та 97,8 м² (2011) в Ужгороді; земельна ділянка 450 м²; два нежитлові приміщення (9,3 м² та 22,3 м², 2022).

Транспорт, зареєстрований на дружину: Toyota Land Cruiser 150 (2022); Hyundai Tucson (2019); автобус Ponticelli ER-120U (1995).

Сергій Іванина задекларував за 2025 рік близько 748 тис. грн:

  • грошове забезпечення від Закарпатського ОТЦК та СП – 333 тис. грн та 138 тис. грн;
  • пенсія – 256 тис. грн;
  • дрібні виплати: кешбек, держпрограми, зарплата за сумісництвом.

Дружина отримала 4451 грн зарплати за сумісництвом через ФОП та є кінцевою бенефіціаркою ТОВ «Телерадіокомпанія «Міжгір’я ТВ».

Як нагадує Zaxid.net, Сергій Іванина працював в системі військових комісаріатів/ТЦК понад 10 років. У 2015 році його призначили заступником комісара Хустсько-Міжгірського об’єднаного міського військового комісаріату.

Раніше Поліція Дніпропетровської області затримала трьох військовослужбовців територіального центру комплектування, яких підозрюють у нанесенні смертельних травм 55-річному місцевому мешканцю. Затриманим інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як відомо, у Чернівцях пасажир автомобіля відмовився надати свої документи для перевірки та поранив військовослужбовця ТЦК, у відповідь той застосував травматичну зброю.

Теги: декларація Закарпаття ТЦК автобус будинок зарплата

На Закарпатті ексголова ТЦК задекларував 240 тис. валюти і чотири квартири
