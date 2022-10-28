Пора робити запаси: в Україні подешевшав найпопулярніший овоч

Постає питання, чи вистачить зібраного врожаю в 2022 році до кінця сезону

Надалі дешевшати картопля вже не буде

На українському ринку зафіксовано чергове зниження цін на картоплю. Оптові партії картоплі з місцевих господарств пропонуються в діапазоні 3,5-6,0 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Вони зазначають, що наприкінці минулого тижня загальний діапазон оптових цін на картоплю ще був на рівні 4-7 грн/кг.

Учасники ринку виключають подальше зниження цін на картоплю, оскільки вести реалізацію продукції за нижчими цінами буде економічно недоцільним.

Професійні виробники виділили відразу кілька факторів, що призвели до зміцнення негативних цінових тенденцій у сегменті картоплі. Пік збирання картоплі в Україні збігся з періодом дощів, через що на ринку з’явилися великі обсяги продукції, що не підлягають тривалому зберіганню.

Щодо загальних запасів картоплі цього сезону, то врожайність була відзначена на високому рівні, як у комерційних виробників, так і в господарствах населення.

Ще один важливий фактор, що спричинив подальше зниження цін на картоплю, це бажання фермерів «скинути» максимально можливі обсяги картоплі. Останній факт відноситься до виробників північних та західних областей, особливо тих, які перебувають поблизу до державних кордонів Росії та Білорусі.

На думку аналітиків EastFruit, нинішні ціни на картоплю в Україні, які вже опустилися нижче за минулорічний рівень, змушують задуматися над тим питанням, чи вистачить зібраного врожаю в 2022 році до кінця нинішнього маркетингового сезону.

«Якщо місцеві фермери і надалі намагатимуться в максимально стислий термін позбутися всіх наявних обсягів картоплі, у другій половині сезону зможе стати актуальним питання про імпорт обсягів даної продукції», – зазначають аналітики.

До слова, Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж, вважає, що всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що ми пережили з лютого і до жовтня. Тож дорожчати продукти вже не мали б.