За скільки можна придбати найдешевше житло у Львові: фото та ціни 

Ринок нерухомості в Україні відреагував на війну: на заході країни квартири користуються попитом

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну попит на нерухомість очікувано знизився, крім того, більшість покупців цікавить житло подалі лінії фронту. Тож на Львівщині ціни входить до трійки найвищих в Україні. Львів став прихистком для вимушених переселенців з інших регіонів країни, і частина з них зацікавлені у купівлі нерухомості в місті Лева. Аналізуємо, скільки коштують квартири в Львові і які бюджетні варіанти є для українців.

Кімнати

Кімнату в гуртожитку на 10 метрів квадратних у Залізничному районі міста пропонують купити за $9 тис. (332 985 грн). Помешкання продають без меблів, туалет та кухня загальні.

Кімната такої ж площі у центрі міста коштуватиме вже майже 444 тис. грн ($12 тис.). Кухня та санвузол спільні з одними сусідами.

Квартири

Найбюджетніша пропозиція на вторинному ринку – це однокімнатна квартира в Личаківському районі Львова площею 16,8 м. кв., кімната 11,7 м. кв., з туалетом і душем. Але кухня та коридор у спільному користуванні з іншими мешканцями будинку. За неї просять $13,5 тис.

За $15 тис. пропонують квартиру площею майже 12 кв.м., однак фото житла не показують.

Квартиру площею 26 м. кв. продають у Франківському районі за $18,5 тис. доларів.

Ціни на двокімнатні квартири стартують від $22 тис. Щоправда, стільки просять за новобудову площею 50 квадратів, однак будівництво призупинене на час військових дій, тож коли там вдасться оселитися – невідомо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ринок житла в Україні протягом трьох років істотно зміниться. За прогнозами експертів, до 2024-2025 років покупців більше цікавитиме придбання квартир у вже збудованих об’єктах, ніж інвестування на початкових стадіях будівництва.