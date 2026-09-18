В Україні подорожчала зелень

Найбільше зростання вартості продемонструвала кінза

На цьому тижні оптові ціни на зелень та салати показали різноспрямовану динаміку. Про це пише «Главком».

За даними ринку «Столичний», найбільше зростання вартості продемонструвала кінза, яка подорожчала на 40,00% і сягнула 400 грн/кг на верхній межі при середній ціні 350 грн. Ціна на руколу зросла на 32,00% – до 350 грн за максимальною позначкою та 330 грн у середньому. Салат «Лолло Біондо» додав у ціні 11,11%, піднявшись до 105 грн на верхній межі при середній вартості 100 грн/кг.

Водночас деякі позиції знизилися в ціні. Зелений базилік подешевшав на 10,00%, його максимальна вартість впала до 300 грн/кг при середній ціні 270 грн. Також зафіксовано здешевлення салату «Айсберг» на 4,00% – до 125 грн на верхній межі та 120 грн/кг.

Як відомо, тижневі оптові ціни на капусту в Україні демонструють різнонаправлену динаміку.

Найбільше зросла вартість пекінської капусти – вона додала 25% і продається за середньою ціною 50 грн/кг, досягаючи 55 грн на верхній межі. Ціна на броколі піднялася на 20%, її середня вартість становить 90 грн/кг, а максимальна сягає 95 грн.

Раніше повідомлялося, що українські аграрії висловлюють занепокоєння ситуацією на ринку моркви, де ціни знижуються вже третій тиждень поспіль.

Торговельно-закупівельна діяльність залишається млявою, тоді як фермерам потрібно терміново реалізувати значні обсяги середніх сортів, які не підлягають тривалій відвантаженню та зберіганню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тривалу спеку та дефіцит вологи врожай картоплі в Україні цього року може скоротитися приблизно на 30%. За прогнозом директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги, нинішнє сезонне здешевлення картоплі є тимчасовим, а вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціни можуть зрости приблизно на 30% через нижчу врожайність і скорочення пропозиції на ринку