Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Призведуть до подорожчання ліків: комітет Ради переніс розгляд правок

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Призведуть до подорожчання ліків: комітет Ради переніс розгляд правок
Низка фармацевтичних асоціацій відкрито виступили проти поправок у законопроєкт
фото: Національна служба здоров'я України

9 грудня відбулося засідання комітету Ради, на якому мали розглядати поправки до законопроєту №11493

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування переніс розгляд скандальних правок у законопроєкт №11493 про квотування поставок ліків і відміну знижок для аптек, проти яких виступили учасники фармринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання. 

Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, відбулося засідання комітету, на якому мали розглядати поправки до законопроєкту №11493, які стосуються квотування поставок ліків, єдиного електронного каталогу і відміни знижок для аптек, що призведе до збільшення торгової націнки і, відповідно, подорожчання ліків. Однак, це питання не включили в порядок денний і перенесли. Точної дати, коли буде розглядатися це питання, поки немає. Голова комітету Михайло Радуцький повідомив, що, ймовірно, засідання відбудеться 19 грудня.

Як стало відомо УНН з власних джерел, учасники фармринку побоюються, що розгляд змін до законопроєкту №11493 перенесли навмисно, щоб «протягнути» їх, коли трохи стихне обурення професійної спільноти і не буде часу для всебічного обговорення. Як стверджують співрозмовники агентства, розгляд перенесли на 19 грудня і, можливо, комітет буде проведено вранці, а далі правки до закону скерують безпосередньо до зали Ради і того ж дня проголосують.

Раніше низка фармацевтичних асоціацій відкрито виступили проти цих поправок у законопроєкт і просили запросити їх на засідання комітету, щоб висловити свою позицію. Зокрема, проти виступила Асоціація фармацевтів України, асоціація «Виробників ліків України» та ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата».

Окрім того, фармацевтична спільнота звернулася до голови з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням взяти участь у розгляді поправок на засіданні комітету з питань здоров’я. Професійна спільнота стурбована тим, що внесення змін призведе до втрати 3,9 млрд грн податкових надходжень щорічно і матиме негативний вплив на доступність ліків у сільських та віддалених, зокрема прифронтових районах.

Також фармацевти просили голову антикорупційного комітету Анастасію Радіну втрутитися в обговорення поправок до законопроєкту №11493. На думку представників галузі, запропоновані зміни, включаючи квотування постачання ліків та заборону маркетингових договорів, можуть призвести до закриття аптек у малих населених пунктах та подорожчання медикаментів для споживачів.

Нагадаємо, левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами – ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко. За його словами, ринок ліків є досить об’ємним і зростає попри війну. 

«Не важко спрогнозувати, що в понеділок, 9 грудня, на засіданні профільного медичного комітету в парламенті ці правки до законопроєкту фарммафія буде «валити», а відтак реформа по демонополізації та детінізації фармринку, може «загальмувати». Але якщо ці правки до закону про лікарські засоби все-таки внесуть до сесійної зали, а потім проголосують, то вже якраз під новорічну ялинку ціни на ліки мають піти вниз», – додає експерт.

Раніше повідомлялось, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.

Теги: ліки страхування Михайло Радуцький втрати законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський військовослужбовець помер на місці від отриманих травм
Ліквідація – ефективні санкції проти військових злочинців
14 листопада, 11:41
У Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки: перелік локацій
У Києві пройдуть сільськогосподарські ярмарки: перелік локацій
11 листопада, 10:29
Міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали угоди на суму $750 млн
Угода Мінфіну зі Світовим банком, підрив керівника штабу ракетних кораблів ЧФ Росії. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:00
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами
У владі – кадрова криза: Зеленський визнав проблему
17 листопада, 18:41
Ситуація на фронті ускладнюється: Герой України назвав причину
Ситуація на фронті ускладнюється: Герой України назвав причину
24 листопада, 21:13
Триває 1007-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 26 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
26 листопада, 07:47
Суд зобов’язав актора сплатити $2,3 млн після того, як розслідування оскаржило одну з його податкових декларацій
Зірка «Гаррі Поттера» заборгував майже $2,3 млн податків через помилку у декларації
2 грудня, 11:02
Триває 1018-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 грудня, 07:48
Путін хоче діалогу на основі Стамбульських домовленостей
Кремль зробив заяву щодо мирних переговорів з Україною: чого хоче Путін
Вчора, 15:48

Особисті фінанси

Призведуть до подорожчання ліків: комітет Ради переніс розгляд правок
Призведуть до подорожчання ліків: комітет Ради переніс розгляд правок
Міжнародні пенсії: кому необхідно пройти ідентифікацію
Міжнародні пенсії: кому необхідно пройти ідентифікацію
Попит на імпортні помідори впав: скільки коштують наразі
Попит на імпортні помідори впав: скільки коштують наразі
В Україні впали ціни на один із ключових овочів
В Україні впали ціни на один із ключових овочів
Скільки років потрібно працювати на квартиру в Україні: рейтинг міст
Скільки років потрібно працювати на квартиру в Україні: рейтинг міст
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
118K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 грудня: ситуація на фронті
42K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 грудня 2024
27K
«Троянда пустелі». Що відомо про дружину Башара Асада
27K
Небачений ажіотаж. Квитки на ювілей народної артистки розпродані за чотири місяці до дати концерту
20K
Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
12K
Сирійська опозиція ухвалила важливе рішення щодо жінок

Новини

Справа Гринкевичів: ЄСПЛ розпочав провадження
Сьогодні, 10:01
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:21
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13
Графіки відключення світла на 8 грудня: «Укренерго» оновило дані
7 грудня, 18:44
Адвокат: 86-річного Богуслаєва, який пережив клінічну смерть, повернули до СІЗО
7 грудня, 18:08
«Метінвест» передав армії техніки та обладнання на 4,4 млрд грн
7 грудня, 13:57

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua