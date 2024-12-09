Призведуть до подорожчання ліків: комітет Ради переніс розгляд правок

9 грудня відбулося засідання комітету Ради, на якому мали розглядати поправки до законопроєту №11493

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування переніс розгляд скандальних правок у законопроєкт №11493 про квотування поставок ліків і відміну знижок для аптек, проти яких виступили учасники фармринку. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання.

Зазначається, що сьогодні, 9 грудня, відбулося засідання комітету, на якому мали розглядати поправки до законопроєкту №11493, які стосуються квотування поставок ліків, єдиного електронного каталогу і відміни знижок для аптек, що призведе до збільшення торгової націнки і, відповідно, подорожчання ліків. Однак, це питання не включили в порядок денний і перенесли. Точної дати, коли буде розглядатися це питання, поки немає. Голова комітету Михайло Радуцький повідомив, що, ймовірно, засідання відбудеться 19 грудня.

Як стало відомо УНН з власних джерел, учасники фармринку побоюються, що розгляд змін до законопроєкту №11493 перенесли навмисно, щоб «протягнути» їх, коли трохи стихне обурення професійної спільноти і не буде часу для всебічного обговорення. Як стверджують співрозмовники агентства, розгляд перенесли на 19 грудня і, можливо, комітет буде проведено вранці, а далі правки до закону скерують безпосередньо до зали Ради і того ж дня проголосують.

Раніше низка фармацевтичних асоціацій відкрито виступили проти цих поправок у законопроєкт і просили запросити їх на засідання комітету, щоб висловити свою позицію. Зокрема, проти виступила Асоціація фармацевтів України, асоціація «Виробників ліків України» та ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата».

Окрім того, фармацевтична спільнота звернулася до голови з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням взяти участь у розгляді поправок на засіданні комітету з питань здоров’я. Професійна спільнота стурбована тим, що внесення змін призведе до втрати 3,9 млрд грн податкових надходжень щорічно і матиме негативний вплив на доступність ліків у сільських та віддалених, зокрема прифронтових районах.

Також фармацевти просили голову антикорупційного комітету Анастасію Радіну втрутитися в обговорення поправок до законопроєкту №11493. На думку представників галузі, запропоновані зміни, включаючи квотування постачання ліків та заборону маркетингових договорів, можуть призвести до закриття аптек у малих населених пунктах та подорожчання медикаментів для споживачів.

Нагадаємо, левова частка вітчизняного ринку лікарських засобів (майже 90%) контролюється двома фірмами – ТОВ «Бадм» та СП «Оптіма-Фарм ЛТД», які, відповідно, можуть не лише диктувати умови формування торгівельних націнок, а й встановлювати які завгодно ціни. Про це повідомив експерт з економічних та політичних питань, кандидата наук з державного управління Юрій Гаврилечко. За його словами, ринок ліків є досить об’ємним і зростає попри війну.

«Не важко спрогнозувати, що в понеділок, 9 грудня, на засіданні профільного медичного комітету в парламенті ці правки до законопроєкту фарммафія буде «валити», а відтак реформа по демонополізації та детінізації фармринку, може «загальмувати». Але якщо ці правки до закону про лікарські засоби все-таки внесуть до сесійної зали, а потім проголосують, то вже якраз під новорічну ялинку ціни на ліки мають піти вниз», – додає експерт.

Раніше повідомлялось, що лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко ініціювала в парламенті створення тимчасової слідчої комісії, яка має зупинити корупційні схеми монополістів-посередників в торгівлі ліками.