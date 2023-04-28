Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців
У вартість перельотів закладено заправка і обслуговування повітряного судна, добові та утримання членів екіпажу, харчування, аеропортові збори
Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів 28 квітня уклав договір із державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуги повітряних перевезень цивільними суднами прем’єр-міністра України, інших вищих посадових осіб та делегацій на чолі з ними. Загальна вартість закупівлі становить 34,2 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.
Це будуть винятково закордонні перельоти. Згідно з офіційними документом, у їхню вартість закладено:
- аерообслуговування на маршруті;
- утримання членів екіпажу, виплата добових та оплата їхнього проживання;
- заправка повітряного судна;
- аеропортові збори;
- лінійне технічне обслуговування повітряного судна (під час вильоту та прильоту);
- наземне обслуговування повітряного судна, у тому числі спецавтотехнікою;
- метеозабезпечення та метеоконсультація;
- стоянка в аеропортах;
- харчування на борту пасажирів літака та військовослужбовців охорони;
- комісійні та агентські збори.
Укладений договір розрахований до кінця 2023 року.
Додамо: як свідчать дані державного вебпорталу Spending, з початку 2023 року Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну заплатив ДАП «Україна» 11 млн грн за авіаперельоти делегацій на чолі з прем’єром за межі України.
Нагадаємо, що за останні два тижні прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав в Італії оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві систем ППО; у Ватикані зустрівся з Папою Римським; завітав до Канади, де поспілкувався з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади, представниками ділових кіл та пенсійних фондів Канади.
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