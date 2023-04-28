Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців

З початку 2023 року урядовці налітали на 11 млн грн, відвідуючи зарубіжні країни

У вартість перельотів закладено заправка і обслуговування повітряного судна, добові та утримання членів екіпажу, харчування, аеропортові збори

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів 28 квітня уклав договір із державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуги повітряних перевезень цивільними суднами прем’єр-міністра України, інших вищих посадових осіб та делегацій на чолі з ними. Загальна вартість закупівлі становить 34,2 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це будуть винятково закордонні перельоти. Згідно з офіційними документом, у їхню вартість закладено:

аерообслуговування на маршруті;

утримання членів екіпажу, виплата добових та оплата їхнього проживання;

заправка повітряного судна;

аеропортові збори;

лінійне технічне обслуговування повітряного судна (під час вильоту та прильоту);

наземне обслуговування повітряного судна, у тому числі спецавтотехнікою;

метеозабезпечення та метеоконсультація;

стоянка в аеропортах;

харчування на борту пасажирів літака та військовослужбовців охорони;

комісійні та агентські збори.

Укладений договір розрахований до кінця 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Додамо: як свідчать дані державного вебпорталу Spending, з початку 2023 року Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну заплатив ДАП «Україна» 11 млн грн за авіаперельоти делегацій на чолі з прем’єром за межі України.

дані державного вебпорталу Spending

Нагадаємо, що за останні два тижні прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав в Італії оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві систем ППО; у Ватикані зустрівся з Папою Римським; завітав до Канади, де поспілкувався з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади, представниками ділових кіл та пенсійних фондів Канади.