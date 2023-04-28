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Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців
З початку 2023 року урядовці налітали на 11 млн грн, відвідуючи зарубіжні країни
фото пресслужби уряду

У вартість перельотів закладено заправка і обслуговування повітряного судна, добові та утримання членів екіпажу, харчування, аеропортові збори

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів 28 квітня уклав договір із державним авіаційним підприємством «Україна» з надання послуги повітряних перевезень цивільними суднами прем’єр-міністра України, інших вищих посадових осіб та делегацій на чолі з ними. Загальна вартість закупівлі становить 34,2 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Це будуть винятково закордонні перельоти. Згідно з офіційними документом, у їхню вартість закладено:

  • аерообслуговування на маршруті;
  • утримання членів екіпажу, виплата добових та оплата їхнього проживання;
  • заправка повітряного судна;
  • аеропортові збори;
  • лінійне технічне обслуговування повітряного судна (під час вильоту та прильоту);
  • наземне обслуговування повітряного судна, у тому числі спецавтотехнікою;
  • метеозабезпечення та метеоконсультація;
  • стоянка в аеропортах;
  • харчування на борту пасажирів літака та військовослужбовців охорони;
  • комісійні та агентські збори.

Укладений договір розрахований до кінця 2023 року.

Додамо: як свідчать дані державного вебпорталу Spending, з початку 2023 року Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабміну заплатив ДАП «Україна» 11 млн грн за авіаперельоти делегацій на чолі з прем’єром за межі України.

Підлеглі Шмигаля витратять 34 млн грн на закордонні вояжі прем’єра та високопосадовців фото 1
дані державного вебпорталу Spending

Нагадаємо, що за останні два тижні прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав в Італії оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A., що спеціалізується на виробництві систем ППО; у Ватикані зустрівся з Папою Римським; завітав до Канади, де поспілкувався з прем’єром Джастіном Трюдо, віцепрем’єркою Христею Фріланд, головами МЗС та Міноборони Канади, представниками ділових кіл та пенсійних фондів Канади. 

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Теги: Кабмін бюджет гроші літак ProZorro Денис Шмигаль

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