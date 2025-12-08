Головна Країна Наука та освіта
В Україні вдвічі зросте стипендія. Мінфін назвав розмір та дату підвищення виплат

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Україні вдвічі зросте стипендія. Мінфін назвав розмір та дату підвищення виплат
з 1 вересня 2026 року в Україні підвищать стипендії
фото з відкритих джерел

На 2026 рік держава передбачила на 1,2 млрд грн більше на виплати стипендій студентам

Нещодавно було оприлюднено державний бюджет України на 2026 рік. З бюджету 6,6 млрд грн виділено на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Про це йдеться у повідомленні  Міністерстві фінансів, інформує «Главком».

Повідомляється, що підвищення стипендій в Україні очікуються з 1 вересня 2026 року. Відомо, що сума виділених на це коштів, більша на 1,2 млрд грн за бюджет для виплат студентам у 2025 році.

Які стипендії підвищать для студентів університетів з 1 вересня 2026 року

фото: Міністерство Фінансів України
  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України – із 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету міністрів України – із 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія – з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом – з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3 710 грн до 7 420 грн.

Також очікується підвищення для студентів закладів фахової передвищої освіти. «Підвищення стипендій з 1 вересня 2026 року – це черговий крок держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні», – заявили в Міністерстві фінансів.

Які стипендії підвищать для студентів коледжів у 2026 році

фото: Міністерство Фінансів України
  • стипендія Президента України зросте із 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України – з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія – з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом – з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 2 809 грн до 5 618 грн.

Раніше «Главком» писав про те, що Юлія Свириденко розповіла, що для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. За словами Свириденко, уряд оновить перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку. Крім цього, буде уточнено професійний стандарт – вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.

Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки України оприлюднило офіційний графік дат проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Цей іспит будуть складати студенти бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти протягом 2026 року.

Теги: Мінфін освіта Держбюджет студенти стипендія

