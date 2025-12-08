В Україні вдвічі зросте стипендія. Мінфін назвав розмір та дату підвищення виплат
На 2026 рік держава передбачила на 1,2 млрд грн більше на виплати стипендій студентам
Нещодавно було оприлюднено державний бюджет України на 2026 рік. З бюджету 6,6 млрд грн виділено на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Про це йдеться у повідомленні Міністерстві фінансів, інформує «Главком».
Повідомляється, що підвищення стипендій в Україні очікуються з 1 вересня 2026 року. Відомо, що сума виділених на це коштів, більша на 1,2 млрд грн за бюджет для виплат студентам у 2025 році.
Які стипендії підвищать для студентів університетів з 1 вересня 2026 року
- стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
- стипендія Верховної Ради України – із 4 400 грн до 8 800 грн;
- стипендія Кабінету міністрів України – із 4 000 грн до 8 000 грн;
- мінімальна академічна стипендія – з 2 000 грн до 4 000 грн;
- підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 910 грн до 5 820 грн;
- стипендія за галузевим принципом – з 2 550 грн до 5 100 грн;
- стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 3 710 грн до 7 420 грн.
Також очікується підвищення для студентів закладів фахової передвищої освіти. «Підвищення стипендій з 1 вересня 2026 року – це черговий крок держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні», – заявили в Міністерстві фінансів.
Які стипендії підвищать для студентів коледжів у 2026 році
- стипендія Президента України зросте із 7 600 грн до 15 200 грн;
- стипендія Верховної Ради України – з 3 320 грн до 6 640 грн;
- мінімальна академічна стипендія – з 1 510 грн до 3 020 грн;
- підвищена академічна (за особливі успіхи) – з 2 197 грн до 4 394 грн;
- стипендія за галузевим принципом – з 1 930 грн до 3 860 грн;
- стипендія за галузевим принципом (підвищена) – з 2 809 грн до 5 618 грн.
Раніше «Главком» писав про те, що Юлія Свириденко розповіла, що для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. За словами Свириденко, уряд оновить перелік закладів вищої освіти, які здійснюватимуть таку підготовку. Крім цього, буде уточнено професійний стандарт – вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу.
Нагадаємо, що Міністерство освіти й науки України оприлюднило офіційний графік дат проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ). Цей іспит будуть складати студенти бакалаврату, магістратури та фахової передвищої освіти протягом 2026 року.
Читайте також:
- Школярі та студенти проти Фіцо: скандал, що сколихнув Словаччину
- Чи тікають студенти за кордон після відкриття кордонів для чоловіків 18-22? Університети відкрили цифри
- Українські студенти безкоштовно отримають підписку на штучний інтелект від Google
- Військовий експерт розповів, як студенти потрапляють до резерву ЗСУ
Коментарі — 0