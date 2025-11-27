ФОПи платитимуть більше податків. Bloomberg повідомив, які зміни готує уряд для угоди з МВФ

Уряд має на меті зобов’язати всіх ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень сплачувати ПДВ

Українська влада погодилася скасувати кілька податкових пільг, щоб забезпечити нове фінансування від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

МВФ оголосив про досягнення угоди на рівні персоналу про чотирирічну програму на суму близько $8 млрд. Програму буду затверджено після того, як Київ реалізує ряд заходів щодо видатків.

Зазначається, що Україна погодилася прискорити боротьбу з ухиленням від податків і розширити податкову базу. Згідно з інформацією осіб, обізнаних з угодою, так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування низки податкових пільг для підприємств та домогосподарств.

За даними агентства, уряд планує ввести податок на додану вартість для ФОПів, які заявляють про річний дохід понад 1 млн грн. Київ також планує скасувати пільги для посилок, замовлених з-за кордону. Наразі посилки вартістю до 150 євро звільнені від імпортних мит.

Українські законодавці повинні затвердити збалансований бюджет на наступний рік, щоб отримати схвалення правління МВФ. Київ зобов'язався «посилити політику, що підтримує фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність; підтримувати економічне відновлення; та покращувати управління та інституційну спроможність для сприяння довгостроковому зростанню, оскільки Україна рухається до післявоєнної відбудови та європейської інтеграції», йдеться в заяві Міністерства фінансів.

Bloomberg пише, що доля угоди залежить від того, чи просунеться Європейський Союз уперед з планом використання заморожених активів російського Центробанку. «Рішення очікується наступного місяця. Невдача може поставити під загрозу фінансування МВФ», – зазначено в матеріалі.

Нагадаємо, Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості на рівні персоналу щодо запуску нової програми кредитування загальним обсягом $8,2 млрд. МВФ уточнив, що нова програма розрахована на чотири роки, але для її остаточного затвердження Виконавчою радою Фонду необхідно виконати попередні умови. До них належать виконання Україною низки заходів та надання достатніх фінансових гарантій від країн-донорів.