Середня зарплата 23 тис грн: хто в Україні заробляє найбільше та найменше, ‒ дані Служби зайнятості

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
В Україні середня зарплата зросла до 23 тис. грн
Високі зарплати отримують у Силах оборони та безпеки, ІТ та автобізнесі, тоді як низькооплачуваними залишають прості робочі посади

В Україні середня зарплата зросла до 23 тисяч гривень, що більше на 2 тисячі, ніж минулого року. Високооплачуваними є посади програмістів, менеджерів, далекобійників та фахівців у Силах оборони та безпеки. Такі дані наводить директорка Державної Служби зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв’ю «РБК-Україна», пише «Главком».

Найбільші доходи у розмірі до 100 тисяч грн і більше мають силові структури, що цілком є виправдано. Також високу зарплату отримують інженери-програмісти, менеджери, фахівці з розробки та тестування програмного забезпечення, водії-далекобійники та машиністи крану. Від  80 до 90 тисяч – автоелектрики-діагности, від 80 тисяч – автослюсарі та рихтувальники.

«Ми спостерігаємо таку тенденцію, що роботодавці готові частково поступатися вимогами до вакансії, враховуючи обмежену кількість претендентів. Наприклад, переглядати графік роботи, умови праці, пропонують соцпакет, страхування», ‒ каже Юлія Жовтяк.

А от низькооплачуваними в Україні є вакансії, де не потрібна висока кваліфікація чи досвід. Зазвичай, це стосується простої роботи, основні функції якої зможе виконувати будь-хто.

До слова, раніше повідомлялось в яких областях України найвища зарплата. Так, високий дохід мають на Донеччині – 28 431 грн, а найменше отримують в Запорізькій області – 20 555 грн.

Нагадаємо, раніше ми публікували дані центру зайнятості про сфери, в яких найлегше знайти роботу. Це продавці, консультанти, менеджери з продажу. Також популярними залишаються вакансії для робітників: які відновлюють, будують чи виготовляють.

