Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
фото з відкритих джерел

Ще на початку травня New York Times писало, що загалом Україна мала вісім комплексів Patriot, два з яких перебували в ремонті

Ракетний комплекс протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні. Протягом осені союзники мають надати ще дві такі системи. Як інформує «Главком», про це Володимир Зеленський сказав на брифінгу з журналістами.

Ще на початку травня New York Times писало, що загалом Україна мала вісім комплексів Patriot, два з яких перебували в ремонті.

До літа 2025-го ще одну таку систему планували передати з Ізраїлю після модернізації. Також видання дізналося, що західні союзники обговорювали передання Україні ще одного Patriot з Німеччини або Греції.

За даними Axios, ізраїльську систему Patriot вивели з експлуатації у ВПС Ізраїлю у квітні минулого року. Після того українські чиновники звернулися до США та Ізраїлю з проханням віддати цей комплекс Україні.

Однак ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, побоюючись реакції Росії, зволікав із цим і не відповідав на дзвінки Зеленського. Коли ж він сам хотів обговорити з президентом України щорічне паломництво євреїв до міста Умань на Рош га-Шана, уже Зеленський відмовлявся брати слухавку.

Зрештою, він зробив це лише тоді, коли Нетаньягу схвалив передання Patriot, розповів Axios неназваний український чиновник.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що перші пакети американської зброї, куплені за кошти з механізму Purl («Перелік пріоритетних потреб України»), були схвалені і незабаром можуть бути відправлені в Україну. Це перше використання нового механізму, розробленого США і союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за кошти країн НАТО.

До слова, за програмою Purl вдалося залучити більш ніж $2 млрд на купівлю американської зброї для України, ще півтора мільярда – оголошені. Українська влада запропонувала США купити необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

Теги: зброя Ізраїль Володимир Зеленський Україна системи ППО

