Україна та Польща посилять співпрацю в оборонній сфері – Шмигаль

Денис Шмигаль: Росія залишається найбільшою загрозою не лише для України, але й для усієї Європи

Міністр оборони України Денис Шмигаль та віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш домовилися про посилення співпраці в оборонній та безпековій сферах. За словами Дениса Шмигаля, Україна готова ділитися з польськими партнерами своїм унікальним бойовим досвідом та сучасними технологіями, які змінюють хід війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

Під час зустрічі сторони узгодили кілька важливих кроків:

Спільні проєкти та технології: Україна та Польща розвиватимуть спільні проєкти у сфері повітряних, морських та наземних дронів, а також роботизованих систем. Буде створено Спільну оперативну групу з безпілотних авіаційних систем. Серед пріоритетів також балістичні ракети та штучний інтелект.

Співпраця у сфері ППО: Україна готова навчати польських військових та інженерів, як імплементувати системи захисту в різних сферах, особливо в повітряному просторі.

Фінансування: Польща отримає 43,7 млрд євро з програми SAFE і готова реалізовувати спільні проєкти з Україною, що має стати ключовим механізмом для оборонних програм.

«Рамштайн»: Країни активізують роботу в межах коаліції спроможностей «Рамштайну», щоб забезпечити як нагальні, так і довгострокові потреби ЗСУ.

Денис Шмигаль наголосив, що Росія є найбільшою загрозою не лише для України, а й для всієї Європи, тому спільні дії є вкрай важливими. Він також висловив вдячність польському народу за послідовну підтримку.

Нагадаємо, Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері дронів. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час візиту до Києва з посиланням на RMF24.

Представник польського уряду з оборонних питань підкреслив, що впровадження отриманих в Україні знань є ключовим для трансформації Збройних сил Польщі та НАТО загалом. Також увага буде приділена розвитку Центру аналізу, навчання та освіти НАТО-Україна (JATEC) у польському Бидгощі, який безпосередньо поєднує Альянс із Україною.