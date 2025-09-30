Стаж 30 років: якою буде пенсія

Розмір пенсії в Україні залежить від віку виходу на пенсію, страхового стажу та зарплати

Українці з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 тис. грн, можуть розраховувати на пенсію у розмірі 3,8 тис. грн при виході на пенсію у 63 роки та 4,2 тис. грн у 65 років. До стажу враховується лише офіційно підтверджений період трудової діяльності. Про це повідомляє «Главком».

У 2025 році для виходу на пенсію українці мають мінімальний страховий стаж: 32 роки – у 60 років, 22 роки – у 63 роки та 15 років – у 65 років. Пенсія нараховується на підставі заробітної плати та страхового стажу, а точний розмір можна перевірити за допомогою Пенсійного калькулятора.

Якщо людина виходить на пенсію раніше або пізніше зазначеного віку, розмір виплат змінюється. Фахівці також радять враховувати, що до загального стажу входить лише офіційно підтверджений період роботи, відображений у трудовій книжці чи електронних документах.

Нагадаємо, що в Україні пенсія за віком у 2025 році нараховується лише тим громадянам, які мають мінімальний страховий стаж: 32 роки для виходу на пенсію у 60 років, 22 роки – у 63 роки, 15 років – у 65 років. Водночас закон передбачає можливість дострокового виходу на пенсію для певних категорій осіб.

Право на дострокові виплати мають, зокрема, ті, кого звільнили за ініціативою роботодавця через зміни в організації виробництва або праці – ліквідацію, реорганізацію, банкрутство підприємства – або через невідповідність займаній посаді за станом здоров’я у порядку, передбаченому законодавством.

Щоб скористатися цим правом, необхідно дотримати кілька умов: залишок до пенсійного віку не більше 1,5 року, реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та відсутність підходящої роботи протягом семи днів з моменту реєстрації. Такі заходи забезпечують соціальний захист громадян, які опинилися у складних трудових обставинах.

В Україні особи, визнані борцями за незалежність і репресовані комуністичним режимом через свої переконання, отримують спеціальні пенсійні надбавки. Їхній розмір становить 4,2 тис. грн і виплачується додатково до основної пенсії.

Крім того, деяким категоріям населення передбачені надбавки у розмірі 35–40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Такі виплати мають на меті підтримку соціально вразливих груп та визнання їхніх заслуг перед країною.