Артилерійські установки, які отримали сили оборони України, мають високий темп стрільби

Бійці Національної гвардії України отримали самохідні артилерійські установки DITA калібру 155 мм, надані Нідерландами. Про це повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

«Самохідна артилерійська установка DITA відзначається високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км. Це робить її ефективною як для нанесення вогневих ударів по позиціях і скупченнях піхоти противника, так і для контрбатарейної боротьби», – зазначив він.

За словами Півненка, автоматизація основних процесів управління, наведення та заряджання дозволяє керувати установкою лише двом військовослужбовцям.

DITA демонструє високий темп стрільби – до 5 снарядів на хвилину.

«Артилерійські підрозділи Національної гвардії ефективно виконують бойові завдання. Поява сучасних артилерійських установок, таких як «Богдана» та «DITA», значно підсилює вогневі можливості наших сил і їхню ефективність у знищенні противника», – додав Півненко.

До слова, Міністерство оборони Нідерландів повідомило про передачу Україні розвідувальних дронів виробництва компанії DeltaQuad на загальну суму понад €42 млн.

Нагадаємо, на початку жовтня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів у межах міжнародної авіаційної підтримки.

Згодом очільник Міноборони Нідерландів заявив, що Україна може використовувати передані Нідерландами винищувачі F-16 на території Росії. Це дозволено робити в російському повітряному просторі.

До слова, раніше в Нідерландах дві опозиційні партії закликали тимчасово призупинити членство Угорщини в Шенгенській зоні через те, що ця країна видає візи великій кількості росіян, які в'їжджають без належної перевірки.