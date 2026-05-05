Ета Акваріїди: коли українці зможуть побачити метеорний потік

За ідеальних умов можна побачити до 50 метеорів на годину – але яскравий Місяць ускладнить спостереження

У ніч із 5 на 6 травня небо над Україною та всією Північною півкулею освітлить метеорний потік Ета Акваріїди – уламки знаменитої комети Галлея. Найкращий час для спостережень – години перед світанком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на space.com.

Метеорний потік Ета Акваріїди активний щороку з 19 квітня по 28 травня, однак пік припадає саме на ніч із 5 на 6 травня 2026 року. За даними Американського метеорного товариства, точний час максимуму – 03:51 UTC 5 травня.

Найкращий момент для спостережень – години перед світанком, коли радіант потоку, розташований у сузір'ї Водолія, піднімається найвище над горизонтом. У Північній півкулі, де знаходиться Україна, радіант залишається відносно низько, тому очікувана кількість метеорів – до десяти на годину. Жителі Південної півкулі опиняться у виграшній позиції: там можна побачити до 50 метеорів на годину.

Ета Акваріїди — це щорічний метеорний потік, пов'язаний із кометою Галлея. Земля проходить через шлейф пилу, залишений кометою під час її руху навколо Сонця, і частинки згоряють в атмосфері на висоті близько 100 км зі швидкістю до 66 км/с. Саме завдяки такій швидкості метеори часто залишають яскраві тліючі сліди. Комета Галлея наближається до Землі приблизно раз на 75–76 років – наступного разу це станеться у 2061 році. Щороку в травні Земля також проходить через її пилові залишки, породжуючи другий відомий потік – Оріоніди, які спостерігаються у жовтні.

Цього року спостереження ускладнить яскравий Місяць, який буде світити більшу частину ночі. Астрономи радять загороджувати його деревом або будівлею, щоб очі краще адаптувалися до темряви.

Щоб побачити зорепад, варто вийти подалі від міського освітлення, лягти на спину та дивитися у будь-яку частину неба – метеори можуть з'являтися не лише поблизу радіанта, а й по всьому небосхилу. Телефони та яскраві екрани краще прибрати: очам потрібно щонайменше 20 хвилин, щоб звикнути до темряви.