Найбільша мережа супермаркетів України почала продавати горілку стаканами (фото)

На ціннику АТБ зазначається, що така тара для оковитої є новинкою

Мережа супермаркетів АТБ запропонувала нестандартне маркетингове рішення для охочих перехилити чарку. Кореспондент «Главкома» знайшов на полицях магазину у Києві горілку у незвичній розфасовці – у 100-грамовому стакані.

Інформація на ціннику сповіщає потенційних покупців, що товар є новинкою. Склянка герметично закрита, зверху наліплена акцизна марка.

На сайті АТБ у каталозі товарів 100 грамів оковитої у склянці також є.

