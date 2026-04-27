Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Вартість землі на півдні країни. Аграрна рада пояснила нові правила розрахунку

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін оновив методику оцінки землі
фото з відкритих джерел

Всеукраїнська аграрна рада пояснила нову методику грошової оцінки землі

Кабінет міністрів України оновив підходи до нормативної грошової оцінки земель. Нові зміни дозволять знизити податкове навантаження на агровиробників у чотирьох областях України без проведення тривалих процедур переоцінки. Експерти Всеукраїнської аграрної ради надали роз’яснення щодо практичного застосування постанови Кабміну №495 від 20 квітня 2026 року, інформує «Главком».

Всеукраїнська аграрна рада повідомляє, що головна новація документа – зниження показників нормативної грошової оцінки земель у кількох областях півдня країни, а саме:

  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій.

Експерти аграрної ради зазначають, що це стало можливим завдяки коригуванню спеціального коефіцієнта, який враховує розташування земель у межах конкретних природно-сільськогосподарських районів. Тепер вартість землі перераховується автоматично, що напряму впливає на зниження трьох основних платежів:

  • Земельний податок;
  • Орендна плата за землі державної та комунальної власності;
  • Мінімальне податкове зобов’язання.
Нормативна грошова оцінка (НГО) земель – це грошова вартість земельної ділянки, яка розраховується за спеціальною державною формулою.
Важливо розуміти, що НГО – це не ринкова ціна (за яку землю продають), а свого роду «технічна» вартість, яку держава використовує для фінансових розрахунків.

В аграрній раді також звертають увагу на кілька важливих технічних аспектів нової методики:

  • Якщо через воєнні дії відсутні свіжі дані Держстату про чисельність населення у громаді, для розрахунків офіційно використовуватимуться дані органів місцевого самоврядування.
  • Якщо земельна ділянка розташована одночасно у межах кількох оціночних територій, її загальна нормативна грошова оцінка тепер визначатиметься як сума оцінок кожної з частин ділянки.

«Главком» писав, що в Україні середня вартість гектара землі коштує 61-62 тис. грн. А у 2024 році вона коливалася від 49 до 52 тис. грн. Є окремі області, де земля є найдешевшою. Зокрема це стосується прифронтових територій, де найбільший спад цін на землю складає близько 25,4 тис. грн.

Читайте також:

Теги: земля аграрії Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua