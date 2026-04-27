Вартість землі на півдні країни. Аграрна рада пояснила нові правила розрахунку

Всеукраїнська аграрна рада пояснила нову методику грошової оцінки землі

Кабінет міністрів України оновив підходи до нормативної грошової оцінки земель. Нові зміни дозволять знизити податкове навантаження на агровиробників у чотирьох областях України без проведення тривалих процедур переоцінки. Експерти Всеукраїнської аграрної ради надали роз’яснення щодо практичного застосування постанови Кабміну №495 від 20 квітня 2026 року, інформує «Главком».

Всеукраїнська аграрна рада повідомляє, що головна новація документа – зниження показників нормативної грошової оцінки земель у кількох областях півдня країни, а саме:

Одеській,

Миколаївській,

Херсонській,

Запорізькій.

Експерти аграрної ради зазначають, що це стало можливим завдяки коригуванню спеціального коефіцієнта, який враховує розташування земель у межах конкретних природно-сільськогосподарських районів. Тепер вартість землі перераховується автоматично, що напряму впливає на зниження трьох основних платежів:

Земельний податок;

Орендна плата за землі державної та комунальної власності;

Мінімальне податкове зобов’язання.

Нормативна грошова оцінка (НГО) земель – це грошова вартість земельної ділянки, яка розраховується за спеціальною державною формулою.

Важливо розуміти, що НГО – це не ринкова ціна (за яку землю продають), а свого роду «технічна» вартість, яку держава використовує для фінансових розрахунків.

В аграрній раді також звертають увагу на кілька важливих технічних аспектів нової методики:

Якщо через воєнні дії відсутні свіжі дані Держстату про чисельність населення у громаді, для розрахунків офіційно використовуватимуться дані органів місцевого самоврядування.

Якщо земельна ділянка розташована одночасно у межах кількох оціночних територій, її загальна нормативна грошова оцінка тепер визначатиметься як сума оцінок кожної з частин ділянки.

«Главком» писав, що в Україні середня вартість гектара землі коштує 61-62 тис. грн. А у 2024 році вона коливалася від 49 до 52 тис. грн. Є окремі області, де земля є найдешевшою. Зокрема це стосується прифронтових територій, де найбільший спад цін на землю складає близько 25,4 тис. грн.