Вартість землі на півдні країни. Аграрна рада пояснила нові правила розрахунку
Кабінет міністрів України оновив підходи до нормативної грошової оцінки земель. Нові зміни дозволять знизити податкове навантаження на агровиробників у чотирьох областях України без проведення тривалих процедур переоцінки. Експерти Всеукраїнської аграрної ради надали роз’яснення щодо практичного застосування постанови Кабміну №495 від 20 квітня 2026 року, інформує «Главком».
Всеукраїнська аграрна рада повідомляє, що головна новація документа – зниження показників нормативної грошової оцінки земель у кількох областях півдня країни, а саме:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Херсонській,
- Запорізькій.
Експерти аграрної ради зазначають, що це стало можливим завдяки коригуванню спеціального коефіцієнта, який враховує розташування земель у межах конкретних природно-сільськогосподарських районів. Тепер вартість землі перераховується автоматично, що напряму впливає на зниження трьох основних платежів:
- Земельний податок;
- Орендна плата за землі державної та комунальної власності;
- Мінімальне податкове зобов’язання.
Важливо розуміти, що НГО – це не ринкова ціна (за яку землю продають), а свого роду «технічна» вартість, яку держава використовує для фінансових розрахунків.
В аграрній раді також звертають увагу на кілька важливих технічних аспектів нової методики:
- Якщо через воєнні дії відсутні свіжі дані Держстату про чисельність населення у громаді, для розрахунків офіційно використовуватимуться дані органів місцевого самоврядування.
- Якщо земельна ділянка розташована одночасно у межах кількох оціночних територій, її загальна нормативна грошова оцінка тепер визначатиметься як сума оцінок кожної з частин ділянки.
«Главком» писав, що в Україні середня вартість гектара землі коштує 61-62 тис. грн. А у 2024 році вона коливалася від 49 до 52 тис. грн. Є окремі області, де земля є найдешевшою. Зокрема це стосується прифронтових територій, де найбільший спад цін на землю складає близько 25,4 тис. грн.
