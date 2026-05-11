Молода картопля на столичних прилавках: огляд цін у супермаркетах та на ринках

Столичний ринок заповнює молода картопля: поки в супермаркетах домінує імпорт із Єгипту, на базарах з’являється перший врожай з Одещини

Незважаючи на доволі прохолодну весну, на прилавках столичних ринків уже з'явилася молода картопля. Хоча сезон місцевого врожаю з відкритого ґрунту ще попереду, любителі ранніх овочів вже мають великий вибір як вітчизняної продукції з південних регіонів, так і імпорту з тепліших країн. Ціни на перші овочі традиційно «кусаються», проте вони суттєво різняться залежно від місця продажу та походження товару. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, на столичних ринках можна знайти українську продукцію, яку, згідно з цінниками, виростили в Одесі. Продавці пропонують білу молоду картоплю в середньому по 130 грн за кіло, а за рожеву просять дорожче – близько 170 грн за кіло.

Картопля, вирощена в Одесі, продається за ціною 130 грн за кіло фото: glavcom.ua

У столичних супермаркетах молода картопля з'явилася значно раніше, але спочатку це був переважно імпорт з Єгипту, зараз асортимент помітно розширився.

Зокрема, у супермаркетах «Сільпо» представлено багато імпортної картоплі, ціна на яку суттєво різниться. Картопля біла, привезена з Ізраїлю, коштує тут 234 грн за кіло. Також у наявності є рання українська картопля: рожева за ціною 179 грн за кіло та біла по 85,50 грн за кіло. Крім того, пропонують молоду картоплю з Греції по 70 грн за кіло та з Єгипту по 54 грн за кіло.

5 фото На весь екран







У супермаркетах «Сільпо» великий вибір української та імпортної картоплі скриншот з сайту silpo.uа

У мережі супермаркетів Metro асортимент молодої картоплі наразі обмежений лише імпортом. Тут покупці можуть знайти єгипетську продукцію, яка є однією з найдоступніших на ринку – її вартість становить 39 грн за кіло.

Єгипетська картопля у мережі супермаркетів Metro скриншот з сайту metro.zakaz.ua

Магазини «АТБ» також пропонують відвідувачам ранню картоплю з Єгипту. Ця мережа тримає одну з найнижчих цін у місті – кілограм молодого овоча тут обійдеться у 37,59 грн.

Молода картопля у мережі супермаркетів «АТБ» скриншот з сайту atbmarket.com

У мережі Varus єгипетську картоплю можна придбати за 37,60 грн за кіло. Водночас на прилавках є молода українська картопля, ціна якої становить 119,90 грн за кіло.

Єгипетська молода картопля у мережі Varus скриншот з сайту varus.ua

Молода картопля у мережі супермаркетів Varus скриншот з сайту varus.ua

Супермаркети Novus пропонують молоду єгипетську картоплю по 39,99 грн за кіло. Також у цій мережі можна знайти білу українську картоплю, вартість якої становить 79,99 грн за кіло.

Молода єгипетська картопля у мережі супермаркетів Novus скриншот з сайту novus.zakaz.ua

Молода картопля біла українська у мережі супермаркетів Novus скриншот з сайту novus.zakaz.ua

Нагадаємо, у Києві вже продають першу полуницю, проте ціни залишаються високими. Наразі кілограм ягоди на ринках коштує від 280 до 320 грн. Продавці пояснюють високі ціни тим, що сезон домашньої полуниці в більшості регіонів ще не розпочався, а продукцію поки привозять переважно із Закарпаття.