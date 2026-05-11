Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня

glavcom.ua
Аліна Самойленко
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч на 11 травня 2026 року

Президент США Дональд Трамп не прийняв мирну пропозицію Ірану, директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт заявив про підвищення витрат через війну в Ірані, світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як американський лідер відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 11 травня:

Трамп відкинув пропозицію Ірану щодо миру

Президент США Дональд Трамп піддав критиці нові умови мирного врегулювання, запропоновані Тегераном. 

Американський лідер назвав позицію іранської сторони конструктивно неспроможною. Свою реакцію Трамп опублікував в мережі Truth Social, де зазначив, що ознайомився з відповіддю «так званих представників Ірану» та вважає їхній внесок у переговорний процес «абсолютно неприйнятним».

Франція запроваджує карантин

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив про виявлення симптомів хантавірусу в одного з п'яти громадян, яких у неділю евакуювали з острова Тенерифе. 

Тривожні ознаки захворювання зафіксували безпосередньо під час авіарейсу до Франції. У зв'язку з цим усю групу пасажирів терміново помістили під суворий карантин до особливого розпорядження.

У США заявили про підвищення витрат через війну в Ірані

Директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт підтвердив, що найближчим часом бізнес та приватні споживачі будуть змушені нести підвищені витрати через подорожчання енергоносіїв на тлі війни в Ірані. Проте, виступаючи в ефірі Fox News, посадовець висловив оптимізм: щойно Ормузька протока знову стане повністю судноплавною, ринок очікує «фонтан нафти», який швидко обвалить ціни. 

За словами Хассетта, процес повного відновлення роботи протоки може тривати один-два місяці. Водночас він очікує, що вартість нафти почне стрімко знижуватися ще до початку проміжних виборів у США.

Ціни на нафту підскочили після заяви Трампа про Іран

Світові ціни на нафту продемонстрували стрімкий стрибок після того, як президент США Дональд Трамп відхилив останню відповідь Тегерана щодо припинення конфлікту, назвавши її абсолютно неприйнятною.

Це рішення фактично подовжило період блокування Ормузької протоки, що є ключовим маршрутом для світового експорту енергоносіїв. Вартість нафти марки Brent піднялася на 3,5%, сягнувши $104,80 долара за барель, тоді як нафта West Texas Intermediate наблизилася до позначки у $99. 

Інші важливі новини:

Теги: нафта Китай Дональд Трамп Іран ціни США війна

