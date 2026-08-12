Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»

Нові правила для клієнтів «Укрексімбанку» почнуть діяти з 1 жовтня

«Укрпошта» із 1 жовтня 2026 року автоматично доставлятиме пенсії та інші соціальні виплати клієнтам «Укрексімбанку», які не оберуть для отримання інший банк. Зміни пов'язані з припиненням банком обслуговування відповідних рахунків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт поштового оператора.

Йдеться про одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Якщо людина не перейде до іншого банку, з 1 жовтня її виплати автоматично переведуть на «Укрпошту».

Кошти доставлятимуть готівкою за адресою проживання одержувача, яка зазначена в Пенсійному фонді України. Додатково звертатися для переходу на такий спосіб отримання виплат не потрібно, якщо зареєстрована адреса залишається актуальною.

В «Укрпошті» наголосили, що отримання грошей таким способом не потребує банкомата, платіжного термінала чи банківського застосунку. Доставка також не залежить від наявності електроенергії чи інтернету.

«Для людей, які отримували пенсію чи соціальні виплати через Укрексімбанк, головне – не хвилюватися. Якщо адреса, зареєстрована в Пенсійному фонді, актуальна, нічого додатково робити не потрібно – з 1 жовтня кошти безкоштовно доставлятиме Укрпошта», – зазначили в компанії.

Якщо одержувач фактично проживає за адресою, яка зазначена в Пенсійному фонді, жодних додаткових дій не потрібно. Якщо ж місце проживання змінилося, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду та оновити адресу і спосіб отримання виплат. В «Укрпошті» також повідомили, що додатково інформуватимуть клієнтів про зміни у своїх відділеннях.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, а призначають таку надбавку автоматично. Доплату за понаднормовий страховий стаж отримують пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законодавством.