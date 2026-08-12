Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»
«Укрпошта» почне виплачувати пенсії клієнтам Укрексімбанку
фото (ілюстративне): «Укрпошта»

Нові правила для клієнтів «Укрексімбанку» почнуть діяти з 1 жовтня

«Укрпошта» із 1 жовтня 2026 року автоматично доставлятиме пенсії та інші соціальні виплати клієнтам «Укрексімбанку», які не оберуть для отримання інший банк. Зміни пов'язані з припиненням банком обслуговування відповідних рахунків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт поштового оператора.

Йдеться про одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Якщо людина не перейде до іншого банку, з 1 жовтня її виплати автоматично переведуть на «Укрпошту».

Кошти доставлятимуть готівкою за адресою проживання одержувача, яка зазначена в Пенсійному фонді України.  Додатково звертатися для переходу на такий спосіб отримання виплат не потрібно, якщо зареєстрована адреса залишається актуальною.

В «Укрпошті» наголосили, що отримання грошей таким способом не потребує банкомата, платіжного термінала чи банківського застосунку. Доставка також не залежить від наявності електроенергії чи інтернету.

«Для людей, які отримували пенсію чи соціальні виплати через Укрексімбанк, головне – не хвилюватися. Якщо адреса, зареєстрована в Пенсійному фонді, актуальна, нічого додатково робити не потрібно – з 1 жовтня кошти безкоштовно доставлятиме Укрпошта», – зазначили в компанії.

Якщо одержувач фактично проживає за адресою, яка зазначена в Пенсійному фонді, жодних додаткових дій не потрібно. Якщо ж місце проживання змінилося, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду та оновити адресу і спосіб отримання виплат. В «Укрпошті» також повідомили, що додатково інформуватимуть клієнтів про зміни у своїх відділеннях.

Нагадаємо, деякі українські пенсіонери й у серпні можуть отримувати щомісячну доплату до пенсії. Її розмір залежить від кількості років понаднормового страхового стажу, а призначають таку надбавку автоматично. Доплату за понаднормовий страховий стаж отримують пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж передбачено законодавством.

Читайте також:

Теги: Укрексімбанк банк пенсіонери пенсія Укрпошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як оформити зарплатну карту: докладна інструкція для сучасного працівника
Як оформити зарплатну карту: докладна інструкція для сучасного працівника Реклама
29 липня, 11:23
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження
Омбудсман викрив пансіонат у Запоріжжі, де знущалися з літніх людей
16 липня, 22:10
Ліки і продукти мають бути доступними: Терехов пропонує знизити ПДВ на товари першої необхідності
Ліки і продукти мають бути доступними: Терехов пропонує знизити ПДВ на товари першої необхідності
23 липня, 18:13
Право на доплату мають жителі гірських населених пунктів
Частина українців може отримувати на 20% вищу пенсію: кого це стосується
25 липня, 10:19
Національний банк спростував заяви «Укрпошти» про нові вимоги до квитанцій за комуналку
Нацбанк розставив крапки над «і» щодо персональних даних у квитанціях
4 серпня, 16:16
НБУ полегшив кредитування аграріїв через проблеми з експортом
НБУ пом'якшив умови кредитування бізнесу та аграріїв на тлі атак Росії
8 серпня, 08:31
«Укрпошта» з 13 серпня припинить вимагати РНОКПП під час оплати готівкою
Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила
Вчора, 11:20
Кожен четвертий пенсіонер продовжує працювати
Де в Україні отримують найбільші пенсії: рейтинг регіонів
22 липня, 08:59
Байдачний у 1972 році став срібним призером Чемпіонату Європи у складі збірної СРСР
«Забрали все, що належало народу». Видатний російський футболіст розкритикував пенсії у РФ
17 липня, 16:19

Особисті фінанси

Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»
Один із банків припиняє виплачувати пенсії, їх доставлятиме «Укрпошта»
Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила
Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила
Курс валют 12 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 12 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 12 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 12 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Курс валют 11 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Курс валют 11 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Ціни на пальне 11 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 11 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua