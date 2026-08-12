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Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Персональних даних у чеках стане менше. «Укрпошта» змінює правила
«Укрпошта» з 13 серпня припинить вимагати РНОКПП під час оплати готівкою
фото: Ігор Смілянський

Компанія планує маскувати частину номера банківської картки у чеках

«Укрпошта» з 13 серпня припинить вимагати РНОКПП під час оплати готівкою низки послуг на суму до 5 тис. грн. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, пише «Главком».

Зміна стосуватиметься готівкової оплати комунальних послуг на суму до 5 тис. грн, крім податків, поповнення мобільного зв’язку та поповнення банківської картки до 5 тис. грн.

«Відповідно, від завтра, 13 серпня, Укрпошта припиняє, після допрацювання ІТ систем та приймання відповідних юридичних документів, вимагати РНОКПП при оплаті готівкою», – написав Смілянський.

Він також повідомив, що компанія планує маскувати частину номера банківської картки у чеках. За його словами, відповідні зміни запрацюють після доопрацювання ІТ-систем.

Що передувало

1 серпня «Укрпошта» почала друкувати на паперових чеках розширені дані платників, зокрема РНОКПП, а під час оплати карткою – повний номер банківської картки. Компанія заявляла, що робить це на виконання вимог НБУ.

Водночас 4 серпня НБУ заявив, що не вимагав друкувати РНОКПП і повний номер картки на квитанціях за житлово-комунальні послуги. Регулятор пояснив, що під час готівкової оплати комунальних послуг у квитанції має зазначатися ПІБ платника, а при безготівковій оплаті персональні дані платника не є обов'язковими реквізитами квитанції.

НБУ також зазначив, що повний номер банківської картки друкувати не потрібно – він може бути зазначений у маскованому вигляді відповідно до міжнародних стандартів захисту платіжних даних.

Після цього «Укрпошта» заявила, що готова адаптувати свої технічні процеси, якщо НБУ документально підтвердить відсутність вимоги щодо РНОКПП та дозволить маскувати номер картки.

Тепер Смілянський повідомив про зміну підходу компанії та заявив, що «Укрпошта» офіційно звернулася до НБУ з проханням дозволити оприлюднити результати перевірки, після якої, за його словами, і виникли попередні вимоги.

«Укрпошта» також стверджує, що через запроваджені вимоги втратила мільйони гривень прибутку, оскільки частина клієнтів відмовлялася від послуг.

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Теги: Укрпошта Ігор Смілянський Нацбанк

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