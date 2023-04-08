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Російський лендліз: скільки ворожої техніки з початку війни захопили ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський лендліз: скільки ворожої техніки з початку війни захопили ЗСУ
ЗСУ захопили у ворога 2834 одиниці військової техніки
фото з відкритих джерел

Ворог втратив щонайменше 10 тисяч одиниць техніки

Із початку повномасштабної російської агресії проти України ЗСУ ворог втратив щонайменше 10 тисяч одиниць техніки. Про це свідчать дані ORYX.

У звіті організації за квітень 2023 року вказується, що російська армія втратила понад 10 тисяч одиниць військової техніки з початку війни. Зокрема, ЗСУ знищили 6472 одиниць техніки, 304 пошкоджено, 394 кинуто.

ORYX повідомляє про знищення 1928 російських танків, 2281 БМП і 12 кораблів. Всі данні підтверджені шляхом OSINT-дослідження – вивченням фото і відео в мережі.

Крім того, ЗСУ захопили у ворога 2834 одиниці військової техніки.

У свою чергу Україна втратила за час війни 3161 одиницю техніки, з яких 2030 одиниць були знищені, 176 пошкоджені, кинуто було 89, ще 866 одиниць захопили російські агресори.

Нагадаємо, у результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину території, яку зараз окупували російські сили. Але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг. 

Теги: армія Україна ворог відео лендліз

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