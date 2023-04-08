Російський лендліз: скільки ворожої техніки з початку війни захопили ЗСУ

Ворог втратив щонайменше 10 тисяч одиниць техніки

Із початку повномасштабної російської агресії проти України ЗСУ ворог втратив щонайменше 10 тисяч одиниць техніки. Про це свідчать дані ORYX.

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У звіті організації за квітень 2023 року вказується, що російська армія втратила понад 10 тисяч одиниць військової техніки з початку війни. Зокрема, ЗСУ знищили 6472 одиниць техніки, 304 пошкоджено, 394 кинуто.

ORYX повідомляє про знищення 1928 російських танків, 2281 БМП і 12 кораблів. Всі данні підтверджені шляхом OSINT-дослідження – вивченням фото і відео в мережі.

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Крім того, ЗСУ захопили у ворога 2834 одиниці військової техніки.

У свою чергу Україна втратила за час війни 3161 одиницю техніки, з яких 2030 одиниць були знищені, 176 пошкоджені, кинуто було 89, ще 866 одиниць захопили російські агресори.

Нагадаємо, у результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину території, яку зараз окупували російські сили. Але це буде надзвичайно складним завданням, вважає генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач армією США в Європі Марк Гертлінг.