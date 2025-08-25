Головна Гроші Особисті фінанси
Супермаркети кардинально змінили підхід до продажу буряків: в чому причина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В Україні змінився підхід до стандартів буряка
фото: Аgravery

Нині ціна на цей продукт різниться в супермаркетах

Супермаркети в Україні змінили підхід до закупівлі столового буряка. Торгові мережі в Україні надають перевагу буряку діаметром 6-8 см. Раніше стандартним вважався розмір 10 см, повідомляє «Главком» з посиланням на EastFruit.

Як пояснив доцент Львівського національного університету природокористування Ігор Дидів, бажаного розміру буряка можна досягти, регулюючи кількість рослин на гектарі. За словами експерта, якщо на одному гектарі висаджувати 300 тисяч рослин, то буряк виросте великим – вагою 500-800 грамів. Такий коренеплід підходить лише для переробки.

Щоб отримати буряк потрібного для свіжого ринку розміру, кількість рослин на гектарі повинна бути 400-500 тис. Якщо посіви занадто загущені (500 тис./га) або буряк сіяли пізно, він може не дорости, що також збільшує кількість стандартної продукції.

Варто додати, що пропозиція столових буряків в Україні продовжує зростати. Він залишається товаром товаром торгового майданчика, що найбільше продається.

При цьому ціна на овоч підвищувалась з початку року. Вартість торішніх коренеплодів також утримувалась на рекордно високих позиціях.

Скільки коштує буряк

Нині ціна в українських супермаркетах є різноманітною. Зокрема, в «АТБ» буряк можна придбати за 8,95 грн/кг. 

фото: Скриншот АТБ

У «Форі» його можна купити за 8,90 грн/кг.

фото: Скриншот Фора

«Сільпо» продає буряк за ціною від 0,94 грн/кг. 

фото: Скриншот ціни буряка в Сільпо

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, скільки коштує приготувати борщ. Також видання розповідало про актуальні ціни на продукти та прогноз на осінь.

Варто додати, що українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини. При цьому у 2025 році спостерігаються деякі коливання цін на базові продукти.

