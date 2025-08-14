Головна Світ Соціум
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Польщі затримано українця за підозрою у роботі на російські спецслужби
ABW та поліція затримали 17-річного громадянина України, який на запит іноземних служб пошкодив пам’ятники жертвам УПА
У Польщі затримали 17-річного українця: правоохоронці підозрюють його у диверсії на замовлення спецслужб РФ

У Польщі затримали 17-річного громадянина України, який, імовірно, на замовлення російських спецслужб скоював диверсії. Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Томаша Семоняка.

За його словами, затримання провели Агентство внутрішньої безпеки (ABW) та поліція. Затриманий пошкоджував пам’ятники жертвам УПА, зокрема пам’ятник у Домоставі, та наносив антипольські графіті на громадські будівлі. Ці дії були спрямовані на «розпалювання напруженості між поляками та українцями».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував затримання, зазначивши, що це не перший випадок, коли росіяни вербують громадян України та Білорусі для здійснення диверсійних актів на території Польщі.

Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tvn24.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інцидент, який викликав широкий резонанс у суспільстві, «нарешті врегульовано». «Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Це були абсолютно непотрібні події, які вимагали швидкої реакції», – сказав він.

За словами Туска, проти 63 осіб розпочато процедуру видворення з країни. Вони повинні залишити Польщу добровільно або примусово. Серед них – 57 українців і шість білорусів.

До слова, уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України. Проєкт закону з цього питання було прийнято на засіданні Ради міністрів.

Теги: Польща українці росія диверсія

