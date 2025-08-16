Головна Гроші Особисті фінанси
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Українці стали їсти більше овочів: в чому причина
В Україні збільшився попит на овочі
фото: Українська плодоовочева асоціація

Загалом у 2025 році спостерігаються деякі коливання цін на базові продукти

Українці стали їсти більше овочів, навіть у нетиповий для цього холодний період. Оскільки галузь рослинництва зазнала збитків через несприятливі погодні умови, потреба закривається переважно шляхом експорту тепличних овочів з Туреччини. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

«В останні місяці спостерігаємо коливання цін на частину базових продуктів, оскільки напрям рослинництва потерпав від несприятливих погодних умов, а молочна й м’ясна галузь має справу із дефіцитом робочої сили», – пояснив аналітик.

Він додав, що на полицях наразі широко представлені українські огірки та томати з відкритого ґрунту. Продукція переважно надходить від малого і середнього виробника. Загалом розвиток овочівництва підсилюється стимулюванням завдяки грантовим програмам і ростом споживання. 

За словами Максима Гопка, у холодну пору року на полицях переважає закордонна продукція, так близько 70% огірків є імпортними, з яких 95% надходить з Туреччини.

Додамо, що за нещодавніми даними Національного банку України (НБУ), очікуваний врожай овочевих культур 2025 року зменшено на 11,5% і тепер становитиме близько 7,6 мільйона тонн. Прогноз для плодово-ягідних культур також погіршено на 11,1% — до 1,8 мільйона тонн. Врожай картоплі прогнозується нижчим на 3,4%, що дорівнює 19,4 мільйона тонн. 

Зазначається, що на врожаї вплинули несприятливі погодні умови навесні 2025 року. Зокрема, весняні заморозки вразили значні площі країни, завдаючи шкоди озимим культурам, а також плодово-ягідним і овочевим насадженням.

Загалом через високе споживання овочів їх доводиться завозити з-за кордону. Причому собівартість овочів в Україні більша, ніж імпортних, каже він. через клімат і вартість енергоносіїв. 

Однак варто додати, що час дешевих продуктів минає, особливо це стосується дешевих натуральних фруктів та овочів. Це зумовлено погодними умовами, які вплинули не лише на Україну, а й на інші країни Європи, а також Туреччину, Узбекистан та інших. Ціни також ростуть через підвищення собівартості виробництва, зокрема, через проблеми з трудовими ресурсами.

Наразі ключову роль у нарощенні власного виробництва відіграє державна підтримка. Зокрема, існують програми, котрі надають фермерам фінансування на будівництво теплиць, що дозволяє не лише збільшити виробництво, але й забезпечує заробіток для малих та середніх виробників поза основним сезоном продажів, а також допомагає компенсувати вплив кліматичних змін на врожай з відкритого ґрунту.

Додамо, що ситуація у тваринництві дещо відрізняється. За інформацією Максима Гопка, поголів'я свиней поступово відновлюється, але бойові дії та закриття підприємств у прифронтових областях гальмує розвиток галузі, тому виникають стрибки цін, які фіксувались весною й на початку літа.

Однак у 2025 році все ж суттєво здорожчала свинина, через це спостерігається уповільнення торгівлі цим продуктом. Головною причиною фахівці називають подорожчання закупівлі свинини від виробників. Також відбулося зменшення промислового поголів’я під тиском воєнних, економічних та епізоотичних чинників.

В українських магазинах зафіксовано зниження цін на деякі види курятини. Зокрема, стегно та філе дешевшають, але гомілки різко зросли в ціні.

