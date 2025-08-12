Головна Гроші Особисті фінанси
Скільки коштує приготувати борщ: ціни та прогноз на осінь

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Скільки коштує приготувати борщ: ціни та прогноз на осінь
Вартість борщового набору здешевшає ближче до осінь
фото: Shuba.life

Пік зниження ціни борщового набору варто очікувати наприкінці серпня. «Главком» вияснив, скільки продукти для головної страви українців коштують зараз

Ціни на овочі борщового набору протягом останніх кількох тижнів знижуються. У продажу з'являється все більше продукції нового врожаю, отож приготувати страву стало дешевше.  

Борщовий набір – це умовна назва набору овочів та м'яса, необхідних для приготування класичного українського борщу. До нього зазвичай входять: капуста, картопля, буряк, морква, цибуля, томатна паста, олія та м'ясо. Вартість борщового набору часто використовується як показник цін на харчові продукти та інфляції.

«Главком» ділиться актуальними цінами цих продуктів у супермаркеті «АТБ»:

  • вартість білокачанної капусти сьогодні становить 17,79 грн/кг; 
Вартість капусти в АТБ
Вартість капусти в АТБ
фото: glavcom.ua
  • картопля молода І ґатунку в магазині коштує 19,79 грн/кг;
Вартість картоплі
Вартість картоплі
фото: glavcom.ua
  • вартість буряка раннього – 9,59 грн/кг;
Вартість буряка
Вартість буряка
фото: glavcom.ua
  • моркву по акції можна купити за 12,89 грн/кг;
Ціна моркви в АТБ
Ціна моркви в АТБ
фото: glavcom.ua
  • кілограм цибулі ріпчастої ранньої на прилавках АТБ коштує 13,85 грн/кг; 
Вартість цибулі в АТБ
Вартість цибулі в АТБ
фото: glavcom.ua
  • томатну пасту можна знайти по акції за 15,90 за 70 г;
Томатна паста в АТБ
Томатна паста в АТБ
фото: glavcom.ua

 соняшникову олію власного виробництва можна купити за 72,27 за 0,9 л;

Вартість соняшникової олії
Вартість соняшникової олії
фото: glavcom.ua
  • піджарка власної марки зі свинини охолоджена коштує 206,50 грн за 0,7 кг. 
М'ясо на борщ
М'ясо на борщ
фото: glavcom.ua

Отже, найпростіший варіант борщу такий: 

  • капуста 500 г – 8,9 грн;
  • картопля молода 300 г – 6,6 грн;
  • буряк молодий 200 г – 1,9 грн;
  • морква молода 200 г – 2,6 грн;
  • цибуля ріпчаста 200 г – 2,78 грн;
  • томатна паста 50 г – 15,9 грн;
  • олія рафінована 30 г – 2,4 грн;
  • м'ясо 400 г – 118 грн.

Таким чином, на даний час борщ коштує 159 грн.

Ціни на овочі, які входять до так званого «борщового набору», почнуть поступово знижуватися ближче до кінця літа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука в ефірі Ранок.LIVE.

Він пояснив це збільшенням кількості овочів, що вплине на зниження ціни. «У нас буде приріст по овочах, десь порядку до 8000 тис. тонн. Це додаткові можливості, які будуть впливати на зниження ціни. Зараз ми бачимо, коли з'являється більше пропозицій під відкритим ґрунтом внутрішніх виробників, ціна поступово йде донизу. Це стосується борщового набору»,  – додав Денис Марчук. 

За його словами, пік зниження ціни очікується наприкінці серпня – на початку вересня. Саме тоді коли буде масовий збір овочевих культур.

Про зниження цін на продукти в коментарі УНН говорить і економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Причинами він називає сприятливу погоду та гарний врожай.

За словами фахівця, на ціни на продукти найбільше впливає сезон, тому все буде дешевшати й далі. Експерт наводить приклад гарбузів і кавунів, які за тиждень подешевшали на 35%. Він додав, що приблизно така ж динаміка наявна по всіх поширених продуктах. «Як тільки буде починатися масовий збір – все буде дешевшати ще більше», – пояснив Пендзин.

Економіст додав, що зараз настав період найнижчих цін у році. Він висловив сподівання, що показники будуть значно кращими, ніж торік, коли поганий врожай призвів до дуже високих цін.

«Ба більше, по певних оцінках цей рік має бути кращим, ніж був минулий. Якщо там буде, то співвідношення цін рік до року, наприклад у жовтні, листопаді, в грудні – вони будуть нижчі, ніж у 2024 році. Минулого року були надзвичайно високі ціни, спровоковані дуже поганим врожаєм. Тож очікування достатньо оптимістичні», – додав він.

Олег Пендзин зазначив, що зазвичай сезон збору урожаю починається у кінці червня, проте через надто холодну весну він дещо зсунувся. У зв’язку з цим найнижчих цін варто очікувати вже у вересні.

«В липні почався повноцінний сезон, який буде в серпні, який буде у вересні. Цілком ймовірно, що до кінця вересня будуть найдешевші ціни, поки ми зберемо картоплю. І тоді буде зафіксовано найнижчу ціну на борщовий набір, на городину в цьому році», – розповів експерт.

Нещодавно «Главком» писав, що в Україні впала ціна на один продукт, який входить в борщовий набір. Фахівці назвали декілька причин, чому це відбулось. 

Додамо, що в Києві з 12 до 17 серпня пройдуть овочеві ярмарки. Там можна буде придбати свіжі овочі та фрукти, продукцію бджільництва, товари від українських фермерів та виробників для приготування борщу. 

