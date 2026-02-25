Бойові виплати за січень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати

Міноборони в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам

Завтра, 26 лютого, українські військові почнуть отримувати додаткові грошові винагороди за січень 2026 року. Міністерство оборони вже перевело необхідні кошти до військових частин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Сьогодні, 25 лютого, Міноборони в повному обсязі спрямувало весь необхідний фінансовий ресурс військовим частинам. Найближчими днями усі військовослужбовці, хто мав у лютому отримати додаткові виплати, побачать їх на своїх рахунках. Виплати почнуться від завтра», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13646, який змінює підхід до соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Головне нововведення стосується уніфікації виплат: тепер родини зниклих безвісти та загиблих захисників отримуватимуть допомогу за єдиним зрозумілим алгоритмом.

Законопроєкт № 13646 запроваджує прозорий підхід до виплат, усуваючи розбіжності в правилах для однакових обставин. Основна зміна стосується родин військових, які мають статус зниклих безвісти.

Родинам зниклих безвісти продовжують виплачувати близько 120 тис. грн на місяць. У разі підтвердження факту загибелі військового, держава виплачує родині решту суми так, щоб загальний обсяг допомоги (з урахуванням уже отриманих щомісячних виплат) становив 15 млн грн.