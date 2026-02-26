Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno
Зменшити суми в рахунках за світло під час відключень можливо
фото: glavcom.ua

Сума в рахунку за спожиту електроенергію – це обсяг спожитої електроенергії клієнтом, помножений на тариф 4,32 грн

З початком відключень електроенергії більшість українців отримали менші рахунки за світло. Водночас у частини споживачів, навпаки, зросло споживання, а разом із ним – і суми до оплати. Компанія Yasno пояснила, як таке може відбуватися, передає «Главком».

Зазначається, що сума в рахунку за спожиту електроенергію – це обсяг спожитої електроенергії клієнтом, помножений на тариф 4,32 грн.

«Розберемо формулу детальніше. Тариф (грн) для населення встановлює держава. Він не змінювався під час цієї зими, тому, якщо сума в рахунку за світло стала більшою, ніж була до відключень, це означає, що зросло споживання. Обсяг спожитої електроенергії клієнтом (кВт-год) – це та електроенергія, яку клієнт використав у години, коли світло було. Ця цифра не є статичною і змінюється щомісяця, є індивідуальною для кожного клієнта. У більшості клієнтів під час довготривалих відключень суми в рахунках за світло стали меншими, ніж у той час, коли відключень було менше або не було взагалі. Але є відсоток тих, у кого суми, попри відключення, зросли», – йдеться у повідомленні.

Щоб зрозуміти, що саме вплинуло на споживання конкретного споживача, варто перевірити фактори, які на це можуть впливати:

  1. Пусковий струм: при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3-7 разів більше, ніж у нормальному режимі. Серед тих, хто вчасно передав показання за січень 2026 року, виросло на 25%. Найімовірніше – з цієї причини.
  2. Індивідуальні звички: дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло. А статистика показує, що у січні 2026 року споживання електроенергії у киян (побутові клієнти Yasno) зросло на 41%, порівняно із січнем-2025. Нерегулярна передача показань: якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому – і суми до сплати можуть бути вищими. За січень цього року показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше.
  3. Можлива несправність лічильника: рідко, але трапляється, що лічильник ламається і демонструє аномальне споживання. У такому випадку варто звернутись до оператора системи розподілу, який його перевірить і в наступному місяці зробить перерахунок спожитої електроенергії. Якщо у будинку встановлена система АСКОЕ, то через часті відключення, також можливі збої під час автоматичної передачі показань, через які рахунок буде сформований за середнім споживанням. Це також допоможе вирішити ваш ОСР.
  4. «У рахунках за світло немає жодної магії. Є формула, де спожита електроенергія клієнтом, помножена на тариф. У січні ми мали довготривалі відключення, але години зі світлом теж були. Тому в рахунках не може бути нуль. І кожен клієнт розпоряджався електроенергією у цей час по-різному: хтось ощадливо, а хтось, вмикав максимум електроприладів з бажанням встигнути все, відповідно, і отримав вищі рахунки», – сказав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Наголошується, що зменшити суми в рахунках за світло під час відключень можливо. Для цього достатньо ощадливо використовувати електроенергію, коли світло є, та впроваджувати енергоефективні рішення і змінювати побутові звички.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також:

Теги: відключення світла тарифи енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається заговорити свої військові злочини в Україні темою історичної несправедливості
Енергетичний терор України. Росія почала нову ІПСО
27 сiчня, 08:39
Український бізнес назвав головні виклики 2026 року
Український бізнес назвав головні виклики 2026 року
18 лютого, 05:45
Механіка імпорту напряму залежить від співвідношення українських прайс-кепів та європейських цін
Підвищення прайс-кепів напряму вплинуло на зростання імпорту електроенергії – експерт
1 лютого, 14:32
Аналітики пов’язують новий добовий рекорд безпосередньо з підвищенням прайс-кепів
Підвищення прайс-кепів забезпечило новий добовий рекорд імпорту електроенергії
2 лютого, 18:25
Наразі НКРЕКП ухвалила рішення про збільшення цього тарифу у 2026 році на 7,2%
Регуляторні помилки минулих років посилили боргову кризу на балансуючому ринку – експерт
8 лютого, 16:30
Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 458 населених пунктів
В Україні знеструмлення у п'яти областях через російські обстріли
19 лютого, 11:54

Особисті фінанси

Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno
Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno
Індексація пенсій з 1 березня: кому з пенсіонерів підвищать виплати
Індексація пенсій з 1 березня: кому з пенсіонерів підвищать виплати
Бойові виплати за січень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
Бойові виплати за січень: Міноборони повідомило, коли їх очікувати
Уряд закупив зарядні станції для родин з дітьми з інвалідністю: як отримати
Уряд закупив зарядні станції для родин з дітьми з інвалідністю: як отримати
Працівники критичної інфраструктури зможуть отримати компенсацію за шкоду від агресії РФ
Працівники критичної інфраструктури зможуть отримати компенсацію за шкоду від агресії РФ
Підвищення зарплат працівникам закладів позашкільної освіти: ухвалено закон
Підвищення зарплат працівникам закладів позашкільної освіти: ухвалено закон

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua