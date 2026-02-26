Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno

Сума в рахунку за спожиту електроенергію – це обсяг спожитої електроенергії клієнтом, помножений на тариф 4,32 грн

З початком відключень електроенергії більшість українців отримали менші рахунки за світло. Водночас у частини споживачів, навпаки, зросло споживання, а разом із ним – і суми до оплати. Компанія Yasno пояснила, як таке може відбуватися, передає «Главком».

Зазначається, що сума в рахунку за спожиту електроенергію – це обсяг спожитої електроенергії клієнтом, помножений на тариф 4,32 грн.

«Розберемо формулу детальніше. Тариф (грн) для населення встановлює держава. Він не змінювався під час цієї зими, тому, якщо сума в рахунку за світло стала більшою, ніж була до відключень, це означає, що зросло споживання. Обсяг спожитої електроенергії клієнтом (кВт-год) – це та електроенергія, яку клієнт використав у години, коли світло було. Ця цифра не є статичною і змінюється щомісяця, є індивідуальною для кожного клієнта. У більшості клієнтів під час довготривалих відключень суми в рахунках за світло стали меншими, ніж у той час, коли відключень було менше або не було взагалі. Але є відсоток тих, у кого суми, попри відключення, зросли», – йдеться у повідомленні.

Щоб зрозуміти, що саме вплинуло на споживання конкретного споживача, варто перевірити фактори, які на це можуть впливати:

Пусковий струм: при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3-7 разів більше, ніж у нормальному режимі. Серед тих, хто вчасно передав показання за січень 2026 року, виросло на 25%. Найімовірніше – з цієї причини. Індивідуальні звички: дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло. А статистика показує, що у січні 2026 року споживання електроенергії у киян (побутові клієнти Yasno) зросло на 41%, порівняно із січнем-2025. Нерегулярна передача показань: якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому – і суми до сплати можуть бути вищими. За січень цього року показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше. Можлива несправність лічильника: рідко, але трапляється, що лічильник ламається і демонструє аномальне споживання. У такому випадку варто звернутись до оператора системи розподілу, який його перевірить і в наступному місяці зробить перерахунок спожитої електроенергії. Якщо у будинку встановлена система АСКОЕ, то через часті відключення, також можливі збої під час автоматичної передачі показань, через які рахунок буде сформований за середнім споживанням. Це також допоможе вирішити ваш ОСР. «У рахунках за світло немає жодної магії. Є формула, де спожита електроенергія клієнтом, помножена на тариф. У січні ми мали довготривалі відключення, але години зі світлом теж були. Тому в рахунках не може бути нуль. І кожен клієнт розпоряджався електроенергією у цей час по-різному: хтось ощадливо, а хтось, вмикав максимум електроприладів з бажанням встигнути все, відповідно, і отримав вищі рахунки», – сказав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.

Наголошується, що зменшити суми в рахунках за світло під час відключень можливо. Для цього достатньо ощадливо використовувати електроенергію, коли світло є, та впроваджувати енергоефективні рішення і змінювати побутові звички.

