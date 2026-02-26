Чому при відключеннях світла зросли рахунки: пояснення Yasno
З початком відключень електроенергії більшість українців отримали менші рахунки за світло. Водночас у частини споживачів, навпаки, зросло споживання, а разом із ним – і суми до оплати. Компанія Yasno пояснила, як таке може відбуватися, передає «Главком».
Зазначається, що сума в рахунку за спожиту електроенергію – це обсяг спожитої електроенергії клієнтом, помножений на тариф 4,32 грн.
«Розберемо формулу детальніше. Тариф (грн) для населення встановлює держава. Він не змінювався під час цієї зими, тому, якщо сума в рахунку за світло стала більшою, ніж була до відключень, це означає, що зросло споживання. Обсяг спожитої електроенергії клієнтом (кВт-год) – це та електроенергія, яку клієнт використав у години, коли світло було. Ця цифра не є статичною і змінюється щомісяця, є індивідуальною для кожного клієнта. У більшості клієнтів під час довготривалих відключень суми в рахунках за світло стали меншими, ніж у той час, коли відключень було менше або не було взагалі. Але є відсоток тих, у кого суми, попри відключення, зросли», – йдеться у повідомленні.
Щоб зрозуміти, що саме вплинуло на споживання конкретного споживача, варто перевірити фактори, які на це можуть впливати:
- Пусковий струм: при ввімкненні електроенергії двигуни холодильників, насосів, кондиціонерів споживають у 3-7 разів більше, ніж у нормальному режимі. Серед тих, хто вчасно передав показання за січень 2026 року, виросло на 25%. Найімовірніше – з цієї причини.
- Індивідуальні звички: дехто вмикає все доступне обладнання у ті кілька годин, поки є світло. А статистика показує, що у січні 2026 року споживання електроенергії у киян (побутові клієнти Yasno) зросло на 41%, порівняно із січнем-2025. Нерегулярна передача показань: якщо показання не передавати щомісяця вчасно, нарахування відбувається по середньому – і суми до сплати можуть бути вищими. За січень цього року показання невчасно або не в повному обсязі передали на 2% клієнтів менше, ніж за грудень 2025, проте очікуване споживання у цих людей було на 37% більше.
- Можлива несправність лічильника: рідко, але трапляється, що лічильник ламається і демонструє аномальне споживання. У такому випадку варто звернутись до оператора системи розподілу, який його перевірить і в наступному місяці зробить перерахунок спожитої електроенергії. Якщо у будинку встановлена система АСКОЕ, то через часті відключення, також можливі збої під час автоматичної передачі показань, через які рахунок буде сформований за середнім споживанням. Це також допоможе вирішити ваш ОСР.
- «У рахунках за світло немає жодної магії. Є формула, де спожита електроенергія клієнтом, помножена на тариф. У січні ми мали довготривалі відключення, але години зі світлом теж були. Тому в рахунках не може бути нуль. І кожен клієнт розпоряджався електроенергією у цей час по-різному: хтось ощадливо, а хтось, вмикав максимум електроприладів з бажанням встигнути все, відповідно, і отримав вищі рахунки», – сказав генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, генеральний директор YASNO.
Наголошується, що зменшити суми в рахунках за світло під час відключень можливо. Для цього достатньо ощадливо використовувати електроенергію, коли світло є, та впроваджувати енергоефективні рішення і змінювати побутові звички.
Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.
