Свинина в Україні за рік подорожчала більш ніж на третину

Свинина дорожчала щомісяця з червня 2024 року

Держстат повідомляє, що свинина подорожчала за рік на понад 30%, але в листопаді ціни трохи впали. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня споживча ціна свинини у листопаді становила 242,97 грн за кілограм, що на 4% менше, ніж у жовтні (253,06 грн).

У порівнянні з жовтнем минулого року ціна зросла на 32,5% – тоді кілограм свинини коштував 183,31 грн.

За даними Держстату, свинина дорожчала щомісяця з червня 2024 року, коли її середня ціна становила 175,9 грн за кілограм. Лише у листопаді 2025 року відбулося перше зниження цін за цей період.

Нагадаємо, що в Україні в січні-жовтні 2025 року обсяги забою великої рогатої худоби (ВРХ) на м`ясо яловичини в господарствах усіх категорій становили 286,2 тис. тонн, що на 8% менше відносно аналогічного періоду 2024 року.

Вчені пояснили, що регулярна заміна червоного м’яса на рослинні білки, такі як бобові, тофу, соя або горіхи, допомагає знизити рівень холестерину та підтримати здоров’я судин, що зменшує ризик серцево-судинних захворювань.