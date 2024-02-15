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Вимагав гроші для оформлення відпусток та виплат: ДБР оголосила підозру офіцеру

Катерина Іванова
glavcom.ua
Вимагав гроші для оформлення відпусток та виплат: ДБР оголосила підозру офіцеру
Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення
фото: ДБР

Військовий пропонував свою платну «допомогу» одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих

Працівники ДБР за сприяння СБУ повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів військової частини з Київщини, який систематично вимагав гроші з підлеглих військовослужбовців за «позитивне вирішення» соціально-побутових питань. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо, з жовтня 2022 року по червень 2023 року посадовець отримав від 26 підлеглих понад 160 тисяч гривень за оформлення виплати матеріальної допомоги, відпусток, інших соціально-побутових питань, які виникали у військовослужбовців під час проходження служби.

Він пропонував свою платну «допомогу» одразу під час отримання відповідних рапортів від підлеглих.

«Офіцер брав від 1,5 до 5 тисяч гривень з підлеглих за оформлення виплати матеріальної допомоги та грошей на оздоровлення. Сума хабаря залежала від посади військовослужбовця та суми виплати. При цьому посадовець не боявся отримувати неправомірну вигоду на свою банківську карту», – повідомляють правоохоронці.

Фігурант підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, ДБР має ухвалу на арешт майна Морозюк.

«Тобто, я знаю, що є запитання від журналістів, що в реєстрі немає поки що факту, що майно арештовано. Для цього потрібно трохи більше часу, і незабаром це з’явиться офіційно, і ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України: Київській області, Львівській області, Закарпатській області, Львові. Це преміум-класу автівки, які датовані 2022 роком виробництва. Звичайно, і самі квартири, які записані на тещу, дружину й на сина», – сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Також вона прокоментувала ситуацію з майном Морозюк, яке було придбане під час повномасштабної війни.

Стало відомо, що ДБР оголосило нову підозру експоліцейському, який навів ракету на селище Гроза.

Після початку російського повномасштабного вторгнення фігурант почав прислуговувати росіянам і виконувати всі їхні вказівки. Новим місцем роботи для зрадника стала окупаційна «патрульна служба».

Разом із військовими РФ колаборант чергував на блокпостах, виписував штрафи місцевим жителям, і навіть вилучав у них автомобілі. Причому вилучений транспорт зрадник передавав російським силовикам.

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Теги: депутат гроші арешт транспорт майно гроза

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